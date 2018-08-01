” صحة حائل ” تعلق على وقوع حالات تسمم بمطعم شهير بشنان
علقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، على وقوع حالات إصابة بتسمم غذائي بمطعم شهير بشنان، مؤكدة أن أغلبية حالات التسمّم التي استقبلها مستشفى شنان، تمّت معالجتها وخروجها في حينه.
وأوضحت ” صحة حائل ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه تمّت التوصية بتنويم الحالات التي تستدعي ذلك؛ مضيفةً: ” الوضع بشكل عام مطمئن، بفضل الله، علمًا أنه تمّ إغلاق المصدر بالتنسيق مع جهات الاختصاص واستكمال الإجراءات النظامية. ”
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طلال[ عدد التعليقات: 2426 ] نشر منذ 41 دقيقة
الحمدلله علي سلامه الجميع
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1583 ] نشر منذ 40 دقيقة
ينبغي ان يتم حساب هذا المطعم والتشهير بعه ليكون عبره
همس[ عدد التعليقات: 422 ] نشر منذ 36 دقيقة
حسبي اللهونعم الوكيل هذا نتيجه اهمال الرقابه وانعدام الضمير
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 220 ] نشر منذ 5 دقائق
رغم علم المستهلك بعدم نظافة المطاعم مازال مستمر بتناول الطعام بها :
1- عدم نظافة الأوانى المستخدمة فى طهى الطعام .
2- عدم وجود أجهزة معقمة لتنظيف أدوات المستخدمة للطعام .
3- عدم إلتزام العامل بالمطعم بنظم الحماية والتلوث .
4- عدم تخزين الطعام بأسلوب جيد فى درجات حرارة مناسبة .
5- إستخدام بعض التوابل والبهارات التى تضر بصحة المستهلك .
6- عدم إستخدام المياة النظيفة المحلاة .
7- عدم التأكد من صلاحية الطعام .
8- عدم التأكد من مصادر الطعام ” حلال ” .
9- عدم التأكد من طهى الطعام بأسلوب كامل وجيد .
10 عدم التأكد من نظافة المكان بداخل المطعم .
ابن البلد[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 1 دقيقة
الحمد لله على سلامة الجميع