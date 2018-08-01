” صحة حائل ” تعلق على وقوع حالات تسمم بمطعم شهير بشنان

علي العنزي(صدى):

علقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، على وقوع حالات إصابة بتسمم غذائي بمطعم شهير بشنان، مؤكدة أن أغلبية حالات التسمّم التي استقبلها مستشفى شنان، تمّت معالجتها وخروجها في حينه.

وأوضحت ” صحة حائل ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه تمّت التوصية بتنويم الحالات التي تستدعي ذلك؛ مضيفةً: ” الوضع بشكل عام مطمئن، بفضل الله، علمًا أنه تمّ إغلاق المصدر بالتنسيق مع جهات الاختصاص واستكمال الإجراءات النظامية. ”

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