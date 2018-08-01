إصابة 43 شخصا بتسمم بعد تناولهم وجبة بمطعم شهير بـ ” شنان حائل “

علي العنزي(صدى):

استقبلت مستشفى الشنان العام بحائل نحو 43 شخصًا من بعد منتصف مساء أمس الثلاثاء، إثر تعرُّضهم لتسمّم غذائي، بعد تناولهم وجبات متعدّدة من مطعم شهير بالمحافظة.

واستنفر المستشفى كامل طاقمه الطبي لاستقبال الحالات التي أُصيبت بالتسمّم الغذائي، وتقديم الرعاية الطبية لهم في حالة الطوارئ، كما نسق مع الجهات المختصّة لمتابعة الواقعة والتعرّف على الأسباب والملابسات لعمل اللازم وبشكلٍ عاجل.

وفي السياق نفسه توجهت بلدية المحافظة بإغلاق المطعم على الفور؛ فيما جرى العمل على أخذ عينات منه للتحليل لتطبيق العقوبات والجزاءات وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.