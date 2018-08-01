إصابة 43 شخصا بتسمم بعد تناولهم وجبة بمطعم شهير بـ ” شنان حائل “
استقبلت مستشفى الشنان العام بحائل نحو 43 شخصًا من بعد منتصف مساء أمس الثلاثاء، إثر تعرُّضهم لتسمّم غذائي، بعد تناولهم وجبات متعدّدة من مطعم شهير بالمحافظة.
واستنفر المستشفى كامل طاقمه الطبي لاستقبال الحالات التي أُصيبت بالتسمّم الغذائي، وتقديم الرعاية الطبية لهم في حالة الطوارئ، كما نسق مع الجهات المختصّة لمتابعة الواقعة والتعرّف على الأسباب والملابسات لعمل اللازم وبشكلٍ عاجل.
وفي السياق نفسه توجهت بلدية المحافظة بإغلاق المطعم على الفور؛ فيما جرى العمل على أخذ عينات منه للتحليل لتطبيق العقوبات والجزاءات وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 215 ] نشر منذ 51 دقيقة
رغم علم المستهلك بعدم نظافة المطاعم مازال مستمر بتناول الطعام بها :
1- عدم نظافة الأوانى المستخدمة فى طهى الطعام .
2- عدم وجود أجهزة معقمة لتنظيف أدوات المستخدمة للطعام .
3- عدم إلتزام العامل بالمطعم بنظم الحماية والتلوث .
4- عدم تخزين الطعام بأسلوب جيد فى درجات حرارة مناسبة .
5- إستخدام بعض التوابل والبهارات التى تضر بصحة المستهلك .
6- عدم إستخدام المياة النظيفة المحلاة .
7- عدم التأكد من صلاحية الطعام .
8- عدم التأكد من مصادر الطعام ” حلال ” .
9- عدم التأكد من طهى الطعام بأسلوب كامل وجيد .
10 عدم التأكد من نظافة المكان بداخل المطعم .
ابن البلد[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 30 دقيقة
الله يكفينا الشر الله يستر من المطاعم المفروض يكون النظام صارم ويتم معاقبة المطاعم واغلاقها لأنهم يلعبون بحياة الناس