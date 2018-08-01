الاتحاد يضع عينه على حارس محلي.. ويستبعد العكايشي من البطولة العربية

نواف السالم(صدى):

يسعى نادي الاتحاد إلى التعاقد مع حارس مرمى محلي بجانب لاعب أخر دولي؛ قبل الموسم المقبل.

وعلى جانب أخر لفتت مصادر إلى أن قائمة الاتحاد للبطولة العربية ستخلو من تواجد أحمد العكايشي، بجانب البرازيليين جوناس دي سوزا وتياغو كارليتو.

ومن المقرر أن يتم تحديد القائمة النهائية خلال الساعات القليلة المقبلة.

يجدر الإشارة إلى أن الاتحاد سيختم معسكره في النمسا الأحد المقبل حيث يحزم اللاعبون حقائبهم للعودة إلى جدة لاستكمال المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.