رسميا.. الأسعار الجديدة لتذاكر كأس السوبر
كشفت اتحاد كرة القدم، عن الأسعار الجديدة لمباراة كأس السوبر بين الهلال بطل الدوري والاتحاد بطل كأس الملك، والتي ستقام على ملعب كوينز بارك رينجرز في العاصمة البريطانية لندن يوم 18 أغسطس المقبل.
وجاءت الأسعار المعدلة كالتالي: الفئة الذهبية 50 جنيه إسترليني (250ريال)، والفئة الفضية 35 جنيه إسترليني (175ريال)، والفئة البرونزية 15 جنيه إسترليني (75ريال).
ومن جانبه، أكد الاتحاد أنه سيتم إعادة مبلغ الفارق النقدي لحسابات الأشخاص الذين قاموا بشراء التذاكر في الأيام الماضية بالأسعار قبل التعديل، وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل.
وكان معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، قد طالب اتحاد الكرة بمراجعة أسعار تذاكر السوبر بعد أن وجد بها مبالغة كبيرة.
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طلال[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 ساعات
وين تشجيع السياحه الداخليه الطائف ابها مفروض تقام في احدى تلك المدن
والحمد لله اجواء مصائفنا ممتازه
او انكم تراعون ناس دون ناس
ماجد[ عدد التعليقات: 2308 ] نشر منذ 3 ساعات
والله قلة حياء اللي صاير كل ماغرد ال الشيخ عدلتوا
يعني واضحه من جد انه هو الكل بالكل
ثم اللي يروح لندن ماهو عاجز يدفع قيمة تذكرة مباراة
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1570 ] نشر منذ 3 ساعات
ويستمر استغفال الجمهور الرياضي من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم
عمار[ عدد التعليقات: 1138 ] نشر منذ 3 ساعات
سوبر هذا العام بين الإتحاد و الهلال أشبه بالأب الذي لديه أبناء لكنه محروم من رؤيته , هذا هو الحال الذي وصل اليه الكرة السعودية من التخبط , سوبر أو دوري 70% من لاعبينه أجانب , إذا أستمر الوضع على هذا لـ خمس سنوات فأبشر بمستقبل مظلم للكرة السعودية
……[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 2 ساعتين
مظلم من عشر سنوات مافيه شي جديد اقلها نصنصع دوري قوي ممتع
……[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 2 ساعتين
مظلم من عشر سنوات مافيه شي جديد اقلها نصنصع دوري قوي ممتع