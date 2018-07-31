رسميا.. الأسعار الجديدة لتذاكر كأس السوبر

ماجد الأشرم(صدى):

كشفت اتحاد كرة القدم، عن الأسعار الجديدة لمباراة كأس السوبر بين الهلال بطل الدوري والاتحاد بطل كأس الملك، والتي ستقام على ملعب كوينز بارك رينجرز في العاصمة البريطانية لندن يوم 18 أغسطس المقبل.

وجاءت الأسعار المعدلة كالتالي: الفئة الذهبية 50 جنيه إسترليني (250ريال)، والفئة الفضية 35 جنيه إسترليني (175ريال)، والفئة البرونزية 15 جنيه إسترليني (75ريال).

ومن جانبه، أكد الاتحاد أنه سيتم إعادة مبلغ الفارق النقدي لحسابات الأشخاص الذين قاموا بشراء التذاكر في الأيام الماضية بالأسعار قبل التعديل، وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل.

وكان معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، قد طالب اتحاد الكرة بمراجعة أسعار تذاكر السوبر بعد أن وجد بها مبالغة كبيرة.

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