تركي آل الشيخ يطالب اتحاد الكرة بمراجعة أسعار تذاكر السوبر
علق تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، على أسعار تذاكر مباراة السوبر.
وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : أطلعت على أسعار تذاكر مباراة السوبر على كأس هيئة الرياضة ووجدت فيها مبالغة كبيرة !!.
وأضاف: لذا أتمنى من الاتحاد السعودي إعادة النظر في هذه الأسعار ومراجعتها؛ بما يمكّن جمهورنا السعودي من حضور المباراة ومتابعتها.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 277 ] نشر منذ 40 دقيقة
من أين أتيت إلى الٱن فيه اهياط..