تركي آل الشيخ يطالب اتحاد الكرة بمراجعة أسعار تذاكر السوبر

طلال الغامدي(صدى):

علق تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، على أسعار تذاكر مباراة السوبر.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : أطلعت على أسعار تذاكر مباراة السوبر على كأس هيئة الرياضة ووجدت فيها مبالغة كبيرة !!.

وأضاف: لذا أتمنى من الاتحاد السعودي إعادة النظر في هذه الأسعار ومراجعتها؛ بما يمكّن جمهورنا السعودي من حضور المباراة ومتابعتها.