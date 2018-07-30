تقرير ” التايمز ” يفتح النار على مونديال قطر.. وبريطانيا تطالب بتحقيق مستقل

طلال الغامدي(صدى):

ينتظر قطر تحقيقًا مستقلًا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا “، بعد تقرير ” صنداي تايمز ” البريطانية حول عمليات سرية سوداء لتقويض ملفات الدول المنافسة في استضافة مونديال 2022.

وطالب رئيس لجنة الثقافة والرياضة في مجلس العموم البريطاني داميان كولينز، ” فيفا ” بإجراء تحقيق مستقل حول معلومات ودلائل هذا التقرير، مؤكدًا أن هذا التقرير يتطلب تحقيق مستقل لإظهار الحقيقة.

وأكد ” كولينز ” في حديث نشر على موقع ” بي بي سي “، اليوم الاثنين، أنه في حالة إثبات مخالفة قطر للقانون لابد من معاقبتها.

ومن جانبها، نفت اللجنة القطرية العليا لتنظيم نهائيات كأس العالم في بيان لها، الوثائق والدلائل التي اشتمل عليها تقرير ” صنداي تايمز “.

يُذكر أن صحيفة ” صنداي تايمز ” البريطانية، أكدت في تقرير لها أمس الأحد، حصولها على وثائق مسربة، تؤكد تورط فريق ملف قطر في عمليات سوداء مع شركة علاقات عامة أمريكية وعملاء سابقين في ” سي أي أيه “، لتشويه صورة المنافسين لها.

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