صاحبة السيارة المحترقة بالدمام تؤكد معرفتها بالجاني وإبلاغ الجهات ببياناته

نايف السالم(صدى):

كشفت المواطنة، التي احترفت سيارتها في حي الخالدية الشمالية بالدمام، أنها تعرفت على الشاب الذي أحرق السيارة من خلال الكاميرا، مؤكدة أنها قامت بإبلاغ الجهات الأمنية.

وأفادت المواطنة الأربعينية، أنها أبلغت قوات الأمن بكافة البيانات عن الشاب ومقر سكنه، مضيفة أن السيارة تعود ملكيتها لها، وهي بقيادة سائقها الخاص، وتم حرقها أمس السبت.

وأشارت إلى أن السيارة من نوع انوفا، موديل 2017، مؤكدة أن سيناريو إحراق سيارتها تم بنفس الطريقة التي أحرقت بها سيارة والدها (يوكن 2009 م) وسيارة خالها (تاهو)، موضحة أن الحادث تم بنفس التوقيت، في وقت سابق.

وطالبت المواطنة، الجهات المختصة بسرعة ضبط الجاني، والوقوف على دوافع والأسباب التي دفعته لذلك.

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