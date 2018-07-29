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صاحبة السيارة المحترقة بالدمام تؤكد معرفتها بالجاني وإبلاغ الجهات ببياناته

صاحبة السيارة المحترقة بالدمام تؤكد معرفتها بالجاني وإبلاغ الجهات ببياناته
نايف السالم(صدى):

كشفت المواطنة، التي احترفت سيارتها في حي الخالدية الشمالية بالدمام، أنها تعرفت على الشاب الذي أحرق السيارة من خلال الكاميرا، مؤكدة أنها قامت بإبلاغ الجهات الأمنية.

وأفادت المواطنة الأربعينية، أنها أبلغت قوات الأمن بكافة البيانات عن الشاب ومقر سكنه، مضيفة أن السيارة تعود ملكيتها لها، وهي بقيادة سائقها الخاص، وتم حرقها أمس السبت.

وأشارت إلى أن السيارة من نوع انوفا، موديل 2017، مؤكدة أن سيناريو إحراق سيارتها تم بنفس الطريقة التي أحرقت بها سيارة والدها (يوكن 2009 م) وسيارة خالها (تاهو)، موضحة أن الحادث تم بنفس التوقيت، في وقت سابق.

 

وطالبت المواطنة، الجهات المختصة بسرعة ضبط الجاني، والوقوف على دوافع والأسباب التي دفعته لذلك.

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12 تعليق

[ عدد التعليقات: 1748 ] نشر منذ 4 ساعات

الله ينتقم منه هذا المجرم

[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 4 ساعات

ان شاء الله بيمسكوه وبيتعاقب

[ عدد التعليقات: 947 ] نشر منذ 3 ساعات

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يعوض عليكي

[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يصبرك على ها البلاء

[ عدد التعليقات: 947 ] نشر منذ 3 ساعات

ان شاء الله بيرجعلك حقك

[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يقدرهم ويتقبض عليه ان شاء الله

[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 3 ساعات

الله ينتقم منه هذا المجرم

[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 3 ساعات

الله معاكي ويصبرك

[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله لا يوفقه هذا المجرم

[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 1 ساعة

ليت احترق معها حسبي الله عليه

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