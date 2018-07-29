صاحبة السيارة المحترقة بالدمام تؤكد معرفتها بالجاني وإبلاغ الجهات ببياناته
كشفت المواطنة، التي احترفت سيارتها في حي الخالدية الشمالية بالدمام، أنها تعرفت على الشاب الذي أحرق السيارة من خلال الكاميرا، مؤكدة أنها قامت بإبلاغ الجهات الأمنية.
وأفادت المواطنة الأربعينية، أنها أبلغت قوات الأمن بكافة البيانات عن الشاب ومقر سكنه، مضيفة أن السيارة تعود ملكيتها لها، وهي بقيادة سائقها الخاص، وتم حرقها أمس السبت.
وأشارت إلى أن السيارة من نوع انوفا، موديل 2017، مؤكدة أن سيناريو إحراق سيارتها تم بنفس الطريقة التي أحرقت بها سيارة والدها (يوكن 2009 م) وسيارة خالها (تاهو)، موضحة أن الحادث تم بنفس التوقيت، في وقت سابق.
وطالبت المواطنة، الجهات المختصة بسرعة ضبط الجاني، والوقوف على دوافع والأسباب التي دفعته لذلك.
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فهد[ عدد التعليقات: 1748 ] نشر منذ 4 ساعات
الله ينتقم منه هذا المجرم
فيصل[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 4 ساعات
ان شاء الله بيمسكوه وبيتعاقب
نوير[ عدد التعليقات: 947 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله
تركي[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يعوض عليكي
الجوهرة[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يصبرك على ها البلاء
نهى[ عدد التعليقات: 947 ] نشر منذ 3 ساعات
ان شاء الله بيرجعلك حقك
ناصر[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يقدرهم ويتقبض عليه ان شاء الله
ابوطيف[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 3 ساعات
الله ينتقم منه هذا المجرم
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 3 ساعات
الله معاكي ويصبرك
مليكة[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لا يوفقه هذا المجرم
شهيد التغلي[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 1 ساعة
ليت احترق معها حسبي الله عليه
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1981 ] نشر منذ 27 دقيقة
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم