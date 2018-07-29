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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

بالفيديو.. شاب يشعل النار في سيارة عائلية بالدمام ويفر هاربا

بالفيديو.. شاب يشعل النار في سيارة عائلية بالدمام ويفر هاربا
نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو إشعال شاب النار في سيارة عائلية خلال توقفها في شارع رئيسي بأحد أحياء الدمام في المنطقة الشرقية.

ويظهر في المقطع المتداول الشاب وهو يوقف سيارته بالقرب من السيارة التي قيل أنه تخص ” فتاة ” ثم يقوم بإشعال النار فيها، لترتد عليه النار وتمسك في وجهه وملابسه.

كما أبان محاولة الشاب الابتعاد عن السيارة المشتعلة وإخماد النار التي طالت ملابسه، ومن ثم يركب مركبته ويفر هارباً من الموقع.


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15 تعليق

[ عدد التعليقات: 2335 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 2 ساعتين

وللان لم يتم التوصل له !!!!!

[ عدد التعليقات: 242 ] نشر منذ 2 ساعتين

حسبي الله ونعم الوكيل في كل مجرم ارهابي

[ عدد التعليقات: 1534 ] نشر منذ 2 ساعتين

لابد العثور عليه سريعا وعدم التهاون معه هذا المجرم القاتل

[ عدد التعليقات: 1109 ] نشر منذ 2 ساعتين

يستاهل كل اللي حدث معه والله ✋

[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ 2 ساعتين

إنا الله عادل منتقم جبار 👌👌

[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 2 ساعتين

لابد من القبض على هاذا المعتوه

[ عدد التعليقات: 1108 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يسود وجهه ولا يعطيه العافيه

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين

ولعت فية هههههههههههه سبحانك يارب يمهل ولايهمل

[ عدد التعليقات: 11001 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

يستاهل اللي جاه من عمل يده

كل شيء واضح لوحة السيارة ووجه المجرم

يعني وين بتروح …. انتظرو بس ساعات وتسمعو خبر القبض عليه

[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 39 دقيقة

اكيد هذا وهابي ما يبي اخته تسوق السياره

[ عدد التعليقات: 50619 ] نشر منذ 20 دقيقة

ياويله واسواد ليله ,,

,, مقرود وجاب القراده فوق راسه ,,

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 17 دقيقة

حسبنا الله ونعم الوكيل

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