بالفيديو.. شاب يشعل النار في سيارة عائلية بالدمام ويفر هاربا

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو إشعال شاب النار في سيارة عائلية خلال توقفها في شارع رئيسي بأحد أحياء الدمام في المنطقة الشرقية.

ويظهر في المقطع المتداول الشاب وهو يوقف سيارته بالقرب من السيارة التي قيل أنه تخص ” فتاة ” ثم يقوم بإشعال النار فيها، لترتد عليه النار وتمسك في وجهه وملابسه.

كما أبان محاولة الشاب الابتعاد عن السيارة المشتعلة وإخماد النار التي طالت ملابسه، ومن ثم يركب مركبته ويفر هارباً من الموقع.