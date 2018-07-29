بالفيديو.. شاب يشعل النار في سيارة عائلية بالدمام ويفر هاربا
وثق مقطع فيديو إشعال شاب النار في سيارة عائلية خلال توقفها في شارع رئيسي بأحد أحياء الدمام في المنطقة الشرقية.
ويظهر في المقطع المتداول الشاب وهو يوقف سيارته بالقرب من السيارة التي قيل أنه تخص ” فتاة ” ثم يقوم بإشعال النار فيها، لترتد عليه النار وتمسك في وجهه وملابسه.
كما أبان محاولة الشاب الابتعاد عن السيارة المشتعلة وإخماد النار التي طالت ملابسه، ومن ثم يركب مركبته ويفر هارباً من الموقع.
طلال[ عدد التعليقات: 2335 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
ماجد[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 2 ساعتين
وللان لم يتم التوصل له !!!!!
عمار[ عدد التعليقات: 242 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله ونعم الوكيل في كل مجرم ارهابي
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1534 ] نشر منذ 2 ساعتين
لابد العثور عليه سريعا وعدم التهاون معه هذا المجرم القاتل
همس[ عدد التعليقات: 1109 ] نشر منذ 2 ساعتين
يستاهل كل اللي حدث معه والله ✋
شجون[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ 2 ساعتين
إنا الله عادل منتقم جبار 👌👌
ميدو تبوك[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 2 ساعتين
لابد من القبض على هاذا المعتوه
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1974 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
محمد[ عدد التعليقات: 1108 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يسود وجهه ولا يعطيه العافيه
خالد العنزي 99999[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
ولعت فية هههههههههههه سبحانك يارب يمهل ولايهمل
كجمغلو[ عدد التعليقات: 11001 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
يستاهل اللي جاه من عمل يده
كل شيء واضح لوحة السيارة ووجه المجرم
يعني وين بتروح …. انتظرو بس ساعات وتسمعو خبر القبض عليه
درباويه[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 39 دقيقة
اكيد هذا وهابي ما يبي اخته تسوق السياره
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50619 ] نشر منذ 20 دقيقة
ياويله واسواد ليله ,,
,, مقرود وجاب القراده فوق راسه ,,
صوت الحق[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 17 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1875 ] نشر منذ 8 دقائق
مقفوط مقفوط الله لا يعوق بشر
وستندم اشد الندم