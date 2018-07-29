تركي آل الشيخ: همنا التركيز على الشباب الناشئين ولاعبي الحواري

نواف السالم(صدى):

أكد معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ،على أن التركيز الآن على دوري قوي من خلال التركيز على القاعدة الأساسية ،كالناشئين والشباب ولاعبي الحواري، ودوري المدارس والجامعات.

وقال آل الشيخ في مداخلة هاتفية لبرنامج ” الحصاد الرياضي ” ، إن الكرة السعودية في آخر12 سنة شهدت تراجعا كبيرا لعدة أسباب منها مالية وترتيبات إدارية وضعف الدوري السعودي.

وأضاف : ” أمنيتي وطموحي المساهمة في تطوير الرياضة السعودية في ظل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ” .

موضحًأ : ” سأعود لممارسة دوري الرقابي كرئيس مجلس إدارة وسأتابع المشهد عن بعد ” .

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