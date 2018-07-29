بالفيديو.. تركي آل الشيخ : سمو ولي العهد هو من اعزنا و أعز الرياضة السعودية
أكد معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، على أن المنتخب الوطني لديه موهبة ، مؤكدًا أنه بالعمل عليها سيكون والأفضل.
وقال ” آل الشيخ ” في مداخلة هاتفية مع قناة ” 24 الرياضية ” : ” إحنا برازيل العرب وموهوبين بالفطرة وفي عز سوء مستوياتنا نهزم اليابان، هؤلاء واخدينها علم ودراسة وإحنا عند الموهبة لو اشتغلنا عليها سنحقق نتائج أفضل ” .
وعن قراره بـأنه سيعود لدوره كرئيس لمجلس إدارة الهيئة الرياضية ويشرف على ما يحدث، قال : ” لكي أريح الناس ولا أكون شماعة لفشل أحد، راحت الشماعة وأفضل أتواجد بين روابط الجماهير وأشجع و أنبسط مثلي مثل الباقين.. وحتى قلت للإعلام يمارس دوره الطبيعي ضمن الحدود ” .
وتابع : ” أنا طبعا ملئ بالعيوب من رأسي لأسفل أقدامي، ولكن سأنظر بعين السواسية للجميع وأحب بلدي ورياضة بلدي أكثر من أي شيء ” .
#صدعتونا[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 2 ساعتين
سامحني بس هههههههههههههه
هههههههههههههه ههههههههههههه هههههههههههههه ههههههههههههههههه هههههههههههه ههههههههههههه
والله نكتة تضحك 😂😂😂😂
برازيل العرب،،،،صرنا نحط يدينا على قلوبنا حتى ماناخذ الثمان والعشر أهداف وانت تقول موهوبين بالفطرة تراكم رفعتوا ضغطنا بالأكاذيب التصنيف الأخير راح يكون قنبلة للأخضر أفضل مركز لنا راح يكون التسعين هههه
فهد[ عدد التعليقات: 1722 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يحفظ سمو ولي العهد الامين ويديمه فخرا وعزا لنا