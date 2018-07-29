بالفيديو.. تركي آل الشيخ : سمو ولي العهد هو من اعزنا و أعز الرياضة السعودية

نواف السالم(صدى):

أكد معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، على أن المنتخب الوطني لديه موهبة ، مؤكدًا أنه بالعمل عليها سيكون والأفضل.

وقال ” آل الشيخ ” في مداخلة هاتفية مع قناة ” 24 الرياضية ” : ” إحنا برازيل العرب وموهوبين بالفطرة وفي عز سوء مستوياتنا نهزم اليابان، هؤلاء واخدينها علم ودراسة وإحنا عند الموهبة لو اشتغلنا عليها سنحقق نتائج أفضل ” .

وعن قراره بـأنه سيعود لدوره كرئيس لمجلس إدارة الهيئة الرياضية ويشرف على ما يحدث، قال : ” لكي أريح الناس ولا أكون شماعة لفشل أحد، راحت الشماعة وأفضل أتواجد بين روابط الجماهير وأشجع و أنبسط مثلي مثل الباقين.. وحتى قلت للإعلام يمارس دوره الطبيعي ضمن الحدود ” .

وتابع : ” أنا طبعا ملئ بالعيوب من رأسي لأسفل أقدامي، ولكن سأنظر بعين السواسية للجميع وأحب بلدي ورياضة بلدي أكثر من أي شيء ” .