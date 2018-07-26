مسنة تحفظ القرآن وتنافس على لقب أكبر حافظة في جدة

نايف السالم(صدى):

قبل خمسة أعوام التحقت السيدة زين حسين عمر بدار الولاء لتحفيظ القرآن التابعة لجمعية خيركم بجدة لتتم حفظ كتاب الله كاملاً رغم بلوغها – 68 عاماً – وذلك بعد تأثرها بإحدى قريباتها والتي حفظت القرآن في سن الثالثة والستين ورغبتها في أن تكون من أهل الخيرية لقوله صلى الله عليه وسلم : ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه).

وعن قصتها تقول : التحقت بحلقات القرآن بدار الولاء تأثراً بقريبتي التي تصغرني بخمسة أعوام وكانت البداية لدى الأستاذة أمل ومن ثم الأستاذة حسناء واللتان كانتا تشجعاني على حفظ القرآن وتراعيان ظروفي وتذللان لي العقبات.

وبينت زين أن حياتها مع القرآن أصبحت أجمل ووجدت البركة في كل ما يحيط بها ، فهو الأنيس والمعين بعد الله على مصاعب وهموم الدنيا وقد وجدت فيه الراحة والطمأنينة والخير الكثير والذي امتد لأبنائها وأبناء شقيقاتها والذين أتموا حفظ القرآن ولله الحمد ، شاكرة المولى على هذه النعمة العظيمة ثم زوجها وجمعية خيركم ومعلماتها في دار الولاء.

وحثت زين الفتيات على حفظ القرآن والتمسك به فهو النور في الدنيا والآخرة ، وحفظه يسير لمن صدق مع الله لقوله تعالى : ( ولقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ).