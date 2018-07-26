العثور على فتاة تبوك المفقودة بمنطقة جبلية
اختفت فتاة في ظروف غامضة أول أمس الثلاثاء، في المنطقة الجبلية المسماه بالكوز التابعة لمحافظة البدع بمنطقة تبوك، والذي أشارت إليه ” صدى ” يوم الثلاثاء الموافق 24/7/2018 بعنوان ” اختفاء فتاة بمنطقة جبلية في البدع.. ومدني الطائف يكثف بحثه ” .
وتمكنت فرق الإنقاذ في تبوك من العثور على الفتاة العشرينية وهي بحالة صحية جيدة، بعد ليلة ويوم قضتها الفتاة عالقة في الجبل.
وعن الجهات الحكومية التي شاركت في عمليات البحث والإنقاذ، شاركت قاعدة الملك فيصل الجوية، والدفاع المدني، والشرطة، وفرقة طبية من وزارة الصحة، وفرق إسعافية من الهلال الأحمر، بمتابعة من إمارة منطقة تبوك.
يُذكر أن أن الفتاة قد فقدها ذووها عندما ذهبت لاسترداد الأغنام من المرعى قبيل الغروب، برفقة شقيقتها التي عادت لاحقًا لتخبر أهلها بأن الأغنام انقسمت، وذهبت كل منهما في اتجاه؛ لتعود هي بينما شقيقتها تأخرت عن العودة، وظلت عالقة في الجبل.
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المجهول[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 55 دقيقة
بنت الباديه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30475 ] نشر منذ 30 دقيقة
طيب
طلال[ عدد التعليقات: 2238 ] نشر منذ 6 دقائق
الحمدلله ، حمدلله ع سلامتها
ماجد[ عدد التعليقات: 2196 ] نشر منذ 4 دقائق
الله يحفظ بناتنا من كل شر يارب
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1466 ] نشر منذ 1 دقيقة
ينبغي ان نعرف الواقعه كلها ماسبب اختفايها وماذا قالت عجيبه هذه الفتاه
شجون[ عدد التعليقات: 1067 ] نشر منذ 1 دقيقة
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الحمدلله علي رجعوها