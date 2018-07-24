اختفاء فتاة بمنطقة جبلية في البدع.. ومدني الطائف يكثف بحثه
اختفت فتاة في ظروف غامضة، اليوم الثلاثاء، في المنطقة الجبلية المسماه بالكوز التابعة لمحافظة البدع بمنطقة تبوك.
وبدورها، تباشر فرق الدفاع المدني بمحافظة البدع بمنطقة تبوك بمساندة الجهات الامنية البحث عن الفتاة للمفقودة في المنطقة الجبلية.
جاء ذلك في ظل وجود فريق متخصص لمباشرة البحث في هذه المنطقة الجبلية الوعرة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31358 ] نشر منذ 4 ساعات
وش قصتكم يهل تبوك🤔
أبو يزيد[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 ساعات
وش دخل مدني الطائف ؟
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30455 ] نشر منذ 3 ساعات
الله لايبلانا
ومدني الطايف ايش دخلهم