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اختفاء فتاة بمنطقة جبلية في البدع.. ومدني الطائف يكثف بحثه

اختفاء فتاة بمنطقة جبلية في البدع.. ومدني الطائف يكثف بحثه
محمود البلوي(صدى):

اختفت فتاة في ظروف غامضة، اليوم الثلاثاء، في المنطقة الجبلية المسماه بالكوز التابعة لمحافظة البدع بمنطقة تبوك.

وبدورها، تباشر فرق الدفاع المدني بمحافظة البدع بمنطقة تبوك بمساندة الجهات الامنية البحث عن الفتاة للمفقودة في المنطقة الجبلية.

جاء ذلك في ظل وجود فريق متخصص لمباشرة البحث في هذه المنطقة الجبلية الوعرة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 ساعات

وش دخل مدني الطائف ؟

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