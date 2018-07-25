روما يعتذر للجماهير بسبب مالكوم.. ويفتح النار على برشلونة

نواف السالم(صدى):

فتح نادي روما الإيطالي النار على برشلونة ؛ عقب التعاقد مع اللاعب البرازيلي مالكوم رغم مفاوضات النادي الإيطالي.

وقال المدير الرياضي لنادي روما الإيطالي، رامون مونشي، إن برشلونة خطف مالكوم رغم الإعلان الرسمي والاتفاق مع ناديه بوردو الفرنسي قبل أن يحول وجهته إلى البرسا.

وأوضح أنه كان بالفعل تم التوصل لاتفاق ينتقل بمقتضاه اللاعب إلى الفريق الإيطالي، وبالفعل تم حجز تذاكر الطيران له، وانتظره جمهور الذئاب في المطار، وبشكل مفاجيء أعلن برشلونة دخوله في الصفقة، ونجح في النهاية في الظفر بتوقيع اللاعب .

وأضاف: ” لصفقة كانت تمت بالفعل ، وكنا حجزنا للاعب تذاكر الطيران، وموعد الفحص الطبي، وإن أراد أي لاعب القدوم إلى روما فهذا شيء رائع، لكن من لا يريدنا لا نريده ” .

وتابع : ” أعتذر لجماهيرنا عما حدث، وأؤكد لهم إننا نعمل بشكل شاق للبحث عن لاعب يريد القدوم إلى روما، وربما أفضل من مالكوم” .

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