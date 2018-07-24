مالكوم يطيح بـ ” ديمبلي ” من صفوف برشلونة

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي برشلونة،اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع اللاعب البرازيلي مالكوم من بوردو؛ مقابل 42 مليون يورو.

وبالتعاقد مع اللاعب البرازيلي بات رحيل اللاعب عثمان ديمبلي وشيكًا، حيث يشعر اللاعب بعدم ثقة النادي في إمكانياته.

وقالت إذاعة ” كادينا كوبي ” الإسبانية ، إن ديمبلي يفكر في الرحيل بعد التعاقد مع مالكوم ؛ حيث تؤكد تلك الصفقة أن البرسا لا يثق في إمكانياته.

وأضافت إن ديمبلي حزين من إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، الذي لم يهنئه على الفوز بكأس العالم مع فرنسا.