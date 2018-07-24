الفيفا يرشح صلاح ويستبعد نيمار من المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم

ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، اليوم الثلاثاء، عن قائمة المرشحين على لقب أفضل لاعب في العالم لعام 2018.

وشهدت القائمة استبعاد البرازيلي نيمار دا سيلفا، وتواجد محمد صلاح ومبابي.

وبحسب فيفا، فإن اللاعبين المرشحين هم: مبابي، غريزمان، مودريتش، فاران، ميسي، رونالدو، محمد صلاح، هازارد، هاري كين، كيفين دي بروين.

وشملت جوائز الأفضل جائزة لكل من: أفضل لاعب، أفضل لاعبة، أفضل مدرب للرجال وأفضل مدرب للسيدات، وضمت القوائم الأولية 10 مرشحين اعتمادا على ما قدموه خلال الفترة ما بين 3 يوليو 2017 وحتى 15 يوليو 2018، على أن يتم تحديد ثلاثة مرشحين في القائمة النهائية، وسيقام حفل توزيع الجوائز النهائية يوم 24 سبتمبر المقبل في لندن.

واعتمد “ فيفا ” في اختياره بالإضافة إلى مدربي وقائدي المنتخبات ولجنة من الإعلاميين، على اختيار الجماهير عبر موقعه الرسمي بجانب قائمة من نجوم الكرة تضم 13 لاعبا سابقا.