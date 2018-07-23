يمنيات يتظاهرن للتنديد بجرائم الحوثي

فهمي محمد(صدى):

تظاهر عشرات النساء اليمنيات بمدينة الحزم في محافظة الجوف شمال اليمن، أمس الأحد، للتنديد بجرائم مليشيا الحوثي الإرهابية، ضد المدنيين من نساء ورجال وأطفال.

ورفعت المتظاهرات لافتات تطالب بمحاكمة الحوثيين، باعتبارهم مجرمي حرب، وقتلة أطفال ونساء، بالإضافة إلى صور ضحايا المجزرة الأخيرة يوم الأحد الماضي في المنطقة بعد قصف مليشيا الحوثي حفل زفاف راح ضحيته 5 مدنيين جميعهم من الأطفال والنساء.

وطالب بيان صادر عن المسيرة التي شاركت فيها أمهات ضحايا جرائم مليشيا الحوثي، المنظمات الدولية، بحماية المدنيين، والتصدي للجرائم الحوثية التي حصدت أرواح المئات من الأبرياء في عديد من المحافظات اليمنية، كما شدد البيان على سرعة محاكمة المتورطين في هذه الجرائم وإنزال العقوبات الرادعة.

ودعا البيان وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان وكل الأحرار لمساندة اليمنيين في كشف جرائم الحوثي، وحماية المدنيين، وتحقيق العدالة ضد مرتكبي هذه الجرائم ضد الإنسانية.

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