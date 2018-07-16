مقتل 5 مدنيين بينهم أطفال في قصف حوثي لحفل زفاف نسائي
استمرارًا للقمع، أطلقت مليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا ” كاتيوشا ” استهدف حف زفاف خاص بالنساء شمال شرق اليمن.
وقُتل 5 مدنيين يمنيين، من النساء والأطفال ، جراء القصف ، الذي أسفر أيضًا عن عدد من الجرحى بعضهم في حالات حرجة.
الواقع[ عدد التعليقات: 6360 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا ديدن الروافض قوتهم على الأطفال والنساء والعزل ويجب الرد عليهم بالمثل وهدم منازلهم هذه حرب مع مجوس مشركين لا ينفع معهم مثقال ذرة من الرحمة أو العطف
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18045 ] نشر منذ 35 دقيقة
لعنة الله عليهم الخونه اتباع ايران المجوسيه
هؤلاء يجب محاكمتهم والقضاء عليهم لكثرة جرائمهم في اليمن