مقتل 5 مدنيين بينهم أطفال في قصف حوثي لحفل زفاف نسائي

فهمي محمد(صدى):

استمرارًا للقمع، أطلقت مليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا ” كاتيوشا ” استهدف حف زفاف خاص بالنساء شمال شرق اليمن.

وقُتل 5 مدنيين يمنيين، من النساء ‏والأطفال ، جراء القصف ، الذي أسفر أيضًا عن ‏عدد من الجرحى بعضهم في حالات حرجة.‏