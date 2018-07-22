المذيعة غير المحتشمة تعتذر: العفو عند المقدرة

علي القحطاني(صدى):

اعتذرت المذيعة غير المحتشمة، التي ظهرت في تقرير تليفزيوني أثناء سيرها بملابس غير محتشمة في شوارع العاصمة الرياض، عن الفيديو الذي ظهرت فيه.

وقالت هذه المذيعة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” اتقدم بالاعتذار الشديد عما تم تداوله من فيديو صاحب تدشين قيادة المرأة للسيارة في وطني الحبيب.. أبقى إبنتكم ولكم مني كل الاحترام والتقدير .. والعفو عند المقدرة ” .

يذكر أن هيئة الإعلام المرئي والمسموع كانت قد صرّحت بأن هروب المذيعة إلى خارج المملكة بعد صدور قرار إحالتها للتحقيق وتبلغها بقرار الإحالة للتحقيق، لا يعفيها من اتخاذ الإجراءات النظامية واستكمال التحقيق معها حسب الأنظمة المتبعة.

وكانت مذيعة التليفزيون المذكورة، قد بادرت بمغادرة المملكة على الفور بعد صدور قرار إحالتها للتحقيق.

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