تعليق هيئة الإعلام على مغادرة ” المذيعة الغير محتشمة ” للمملكة

عادل الحربي (صدى):

تعقيبًا على قيام المذيعة ” الغير محتشمة ” بمغادرة المملكة فور صدور قرار إحالتها للتحقيق، أكدت هيئة الإعلام المرئي والمسموع في وزارة الإعلام على أن ما قامت به يعد مخالفة أخرى.

وصرحت الهيئة بأن هروب المذيعة إلى خارج المملكة بعد صدور قرار إحالتها للتحقيق وتبلغها بقرار الإحالة للتحقيق، لا يعفيها من اتخاذ الإجراءات النظامية واستكمال التحقيق معها حسب الأنظمة المتبعة.

وكانت المذيعة قد نشرت على حسابها الرسمي بـ ” انستجرام ” صورة لتذكرة طيران فور صدور قرار التحقيق معها من قبل الهيئة.

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