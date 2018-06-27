تعليق هيئة الإعلام على مغادرة ” المذيعة الغير محتشمة ” للمملكة
تعقيبًا على قيام المذيعة ” الغير محتشمة ” بمغادرة المملكة فور صدور قرار إحالتها للتحقيق، أكدت هيئة الإعلام المرئي والمسموع في وزارة الإعلام على أن ما قامت به يعد مخالفة أخرى.
وصرحت الهيئة بأن هروب المذيعة إلى خارج المملكة بعد صدور قرار إحالتها للتحقيق وتبلغها بقرار الإحالة للتحقيق، لا يعفيها من اتخاذ الإجراءات النظامية واستكمال التحقيق معها حسب الأنظمة المتبعة.
وكانت المذيعة قد نشرت على حسابها الرسمي بـ ” انستجرام ” صورة لتذكرة طيران فور صدور قرار التحقيق معها من قبل الهيئة.
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عابر سبيل[ عدد التعليقات: 262 ] نشر منذ 57 دقيقة
تروح عند سعد الفقيه باللي مايحفظها ولايردها
ومتى ماجأت تتوقف ويحقق معهاها
M-512🐧[ عدد التعليقات: 508 ] نشر منذ 55 دقيقة
ماألومها والله وانا صراحة اوقف معها واقولها الله يستر عليك وانا من اشد معجبيك وانتي انسانه قدمتي الكثير لكن للأسف الشديد المجتمع دائما يحب يبحث عن اصغر الأمور التي تدمر حياة الإنسان ، أقل شئ انظروا للمجتمعات الغربية فيه احد شاف نسائهم !؟ لماذا تدمير حياة إنسانه ماكان قصدها اهانه احد.
M-512🐧[ عدد التعليقات: 508 ] نشر منذ 53 دقيقة
انا بنظري اشوف لبسها عادي ولا فيه شئ يلفت الانتباه إمرأة محترمه وعاقلة ، لكن نظرة البعض لها جدا سيئة وهي انسانه جدا محترمه ، الله يكون في عونها بس.