وكيل أعمال كريستيان راموس يكشف سبب انضمام اللاعب للنصر
لفت وكيل أعمال اللاعب البيروفي كريستيان راموس، اليوم السبت، إلى أن راموس سيلعب للنصر خلال العامين المقبلين مع إمكانية زيادة التعاقد لعامين إضافيين.
وعن أسباب انضمامه للنصر قال : ” راموس لم ينضم لأي فريق، بل أحد أكبر فرق السعودية، الكرة العربية هي نافذة، انظر لحالة جيفرسون فارفان، الذي سطع مجدداً عبر الكرة العربية ” .
وتابع : ” الكرة العربية تعيش ثورة، يتعاقدون مع لاعبين من إنجلترا وإسبانيا والبرازيل، وحتى الحكام ” .
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تركي[ عدد التعليقات: 716 ] نشر منذ 23 دقيقة
بالتوفيق