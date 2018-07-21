وكيل أعمال كريستيان راموس يكشف سبب انضمام اللاعب للنصر

طلال الغامدي(صدى):

لفت وكيل أعمال اللاعب البيروفي كريستيان راموس، اليوم السبت، إلى أن راموس سيلعب للنصر خلال العامين المقبلين مع إمكانية زيادة التعاقد لعامين إضافيين.

وعن أسباب انضمامه للنصر قال : ” راموس لم ينضم لأي فريق، بل أحد أكبر فرق السعودية، الكرة العربية هي نافذة، انظر لحالة جيفرسون فارفان، الذي سطع مجدداً عبر الكرة العربية ” .

وتابع : ” الكرة العربية تعيش ثورة، يتعاقدون مع لاعبين من إنجلترا وإسبانيا والبرازيل، وحتى الحكام ” .

أقرأ أيضا: