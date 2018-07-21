بالفيديو.. البيروفي كريستيان راموس ينضم لصفوف النصر

نواف السالم(صدى):

أنهت إدارة نادي النصر رسميًا إجراءات انتقال لاعب دفاع منتخب البيرو، كريستيان راموس، والذي يلعب لنادي تيبرونس دي فيراكروز المكسيكي.

ووقع النصر مع اللاعب البيروفي لمدة أربع سنوات بشرط اجتيازه الفحص الطبي قبل انضمامه للتدريبات؛ فيما نشر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” مقطع فيديو عن اللاعب المنضم حديثًا لصفوف الفريق.