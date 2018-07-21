بعد تدهور صحته.. أسرة المستثمر السعودي المحتجز بمصر تطالب بنقله إلى المستشفى

نايف السالم(صدى):

طالبت أسرة المحتجز السعودي في شرطة المنتزه بمحافظة الإسكندرية المصرية مبارك الغامدي، الجهات الرسمية في مصر، بسرعة نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

وتقدمت العائلة بشكوى إلى السفارة السعودية في مصر والجهات الأمنية، وذلك لسرعة التدخل لحمايته بعد التهديدات التي تعرض لها من خصومه، كما دعت إلى إيقاف تشغيل المصنع ونقل الممتلكات لحين انتهاء القضية، مضيفة: ” ممتلكات والدنا المحتجز تتعرض للسلب والإتلاف دون حكم قضائي يخول للمستأجرين (البائع والمشتري المزيفين) صلاحية التصرف في المصنع. ”

وفي السياق نفسه، طالبت الأسرة بتكليف فريق لدراسة القضية من كل جوانبها، والوقوف على تحكم ونفوذ المدعو ” ع ” في التأثير على مجريات القضية والسير بالملف إلى ما يحقق مصلحته؛ مجددة التأكيد بأن القضية كيدية، وأن والدهم تعرض إلى ظلم واضح ما يتطلب الإفراج عنه فورًا.

وأوضحت: ” والدنا الآن مسجون في قضية غش تجاري كيدية من المدعو ” ع ” ، الذي استهدف سجنه لإخراجه من المصنع والاستيلاء عليه، وبسبب تأخر الاستئناف تم تأييد حكم السجن ورفض التقرير الطبي الذي يؤكد سبب تأخره. قدمنا ثلاثة استشكالات لدى المحكمة ورفضت جميعها. ” ؛ فيما كان والدهم قد تعرض إلى عمليات احتيال وغش من آخرين أسفرت عن سجنه في شرطة المنتزه بالإسكندرية.

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