تفاصيل سجن مستثمر سعودي بمصر

نايف السالم(صدى):

تعرض مبارك الغامدي رجل أعمال مستثمر في القطاع الصناعي في مصر، لعملية نصب، بطريقة منظمة من عصابة.

وروى ابن المستثمر التفاصيل حيث أكد أن والده تعرف على بعض الأشخاص منذ حوالي سنتين، وفي هذه الفترة حاولوا التقرب لمبارك، وقد أقنعوه أنهم مستثمرين، ويريدون أن يستأجروا المعمل منه ليسثمروا فيه.

وقال إنه وقع معهم عقد إيجار لمدة خمسة سنوات، وقد تم التلاعب في ها العقد وتزييفه، بحيث أصبح عقد بيع بدل عقد إيجار بعد تزييفه.

وأكد على أنهم طلبوا من ابيه الذهاب معه للشهر العقاري ليعمل لهم توكيل، لتتحول لهم إدارة المنشأة، وعمل التصاريح اللازمة، وعلى نفس النمط احتالوا عليه أيضاً بواسطة موظف في الشهر العقاري، تعاون معهم، وقام بدس ورقة لمبارك الغامدي تفيد فيها أنه باع المعمل لهم.

وطالبت عائلته الجهات المعنية في مصر بفتح تحقيق في الموضوع لاستجلاء الحقيقه وانقاذه من حكم بالسجن لسنوات مع مرضه وكبر سنه.