تفاصيل سجن مستثمر سعودي بمصر
تعرض مبارك الغامدي رجل أعمال مستثمر في القطاع الصناعي في مصر، لعملية نصب، بطريقة منظمة من عصابة.
وروى ابن المستثمر التفاصيل حيث أكد أن والده تعرف على بعض الأشخاص منذ حوالي سنتين، وفي هذه الفترة حاولوا التقرب لمبارك، وقد أقنعوه أنهم مستثمرين، ويريدون أن يستأجروا المعمل منه ليسثمروا فيه.
وقال إنه وقع معهم عقد إيجار لمدة خمسة سنوات، وقد تم التلاعب في ها العقد وتزييفه، بحيث أصبح عقد بيع بدل عقد إيجار بعد تزييفه.
وأكد على أنهم طلبوا من ابيه الذهاب معه للشهر العقاري ليعمل لهم توكيل، لتتحول لهم إدارة المنشأة، وعمل التصاريح اللازمة، وعلى نفس النمط احتالوا عليه أيضاً بواسطة موظف في الشهر العقاري، تعاون معهم، وقام بدس ورقة لمبارك الغامدي تفيد فيها أنه باع المعمل لهم.
وطالبت عائلته الجهات المعنية في مصر بفتح تحقيق في الموضوع لاستجلاء الحقيقه وانقاذه من حكم بالسجن لسنوات مع مرضه وكبر سنه.
فهد[ عدد التعليقات: 1518 ] نشر منذ 55 دقيقة
لا حول ولاقوة الا بالله
وكيف ما اخذ معه محامي ليوضح له انه يوجد تلاعب بالاوراق
فيصل[ عدد التعليقات: 1043 ] نشر منذ 53 دقيقة
وليش يحكمون عليه بالسجن اذا القضية بيع وشراء
ما فهمت
نوير[ عدد التعليقات: 620 ] نشر منذ 52 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
الله معه
تركي[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 51 دقيقة
ياليت لو تتدخل السفارة في مصر لحل الأزمة ومساعدته في اثبات حقه
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 1043 ] نشر منذ 50 دقيقة
ها السالفة بها شئ
مؤكد هاذولا نصابين محترفين
نهى[ عدد التعليقات: 620 ] نشر منذ 48 دقيقة
كيف موظف التسجيل تعاون معهم
لا حول ولا قوة الا بالله
صار كل شئ مشكوك فيه
ابو طيف[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 46 دقيقة
مؤكد الحقيقة راح تنكشف ولكنها تحتاج إلى رجل بيفهم بالقانون
عبود[ عدد التعليقات: 2031 ] نشر منذ 26 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ، اخوتنا العرب هم اكثر من ينصب علينا ويطمع فينا ، العام مشيت للمغرب واول ما وصلت لمطار محمد السادس في كازا شوفت بعيني العجب ، الفرنسي يعدي والالماني يعدي واي جنسية يعدي في ثواني ولمن اصل انا او اي شخص خليجي بالذات يتاخر لان الموظف يطلب منو يضع فلوس في الجواز عشان يعدي المهم ختمنا الجوازات ودخلنا انتظرنا الرحله الثانيه لمطار المسيرة في اكادير وحصل نفس السيناريو اللي حصل معانا في كازا الفرنسي يعدي والامريكي والالماني والانجليزي لا مو بس كذا الموظف يستقبلهم ويودعهم بابتسامه عريضه ولا تاخذ جوازاتهم في يده دقيقة واحدة واحنا اول ما يشوف الجواز الاخضر يبدا يقلب فيه ويتلكع باسلوب مقزز تحس ان اللي قدامك مش موظف مجرد شحات او قاطع طريق ، المهم سالت السعوديين اللي كانو معايه دايما يسير معاكم كذا انا ما عمري شفت هذا العجب الا هنا سالوني اول مره تخرج برا المملكه قلت لا والله لكن ما عمري شفت كذا قالو البلدان العربية كلها نفس الاسلوب وبعضهم اذا ما دفعت يختلق لك مشكله ويطعلك غلطان ، بعدها قلت لجماعتي اللي رحت لزيارتهم تبغون تجون عندي في بلدي معززين مكرمين اهلا وسهلا اما انا اجي عندكم مره ثانيه انسو .
الجوهرة[ عدد التعليقات: 195 ] نشر منذ 24 دقيقة
معك حق اخوي ابو طيف
يجب أن تقوم الجهات المعنية بالتحقيق
مليكة[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 13 دقيقة
ان شاء الله تتحل الازمة وتعاود لابنائك بخير وسلام