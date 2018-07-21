تفاصيل جديدة عن أول حادث مروري لامرأة بالأحساء

نايف السالم(صدى):

شهدت الأحساء أول حادث مروري لإمرأة ، منذ الإعلان الرسمي بالسماح للمرأة بالقيادة في المملكة، حيث اصطدمت إمرأة كانت تقود سيارتها بمتجر ملابس في شارع النجاح بالهفوف، و دخلت السيارة في المتجر بشكل كامل لتستقر داخله؛ مما أسفر عن خسائر مادية جسيمة، والذي أشارت إليه ” صدى ” بعنوان: ” بالصور.. دخلت بسيارتها في محل ملابس.. أول حادث مروري لـ ” إمرأة ” بالأحساء ” .

وفي هذا السياق، أوضحت التحقيقات الأولية مع سائقة المركبة، أن هناك خطأ بين دواستي الفرامل والبنزين؛ وذلك خلال محاولتها الوقوف على الرصيف المقابل للمتجر، وفقدان السيطرة على المركبة، ودخول المركبة إلى المتجر مسافة 12 مترًا.

وعن ما حدث للمتجر في ذلك اليوم، أفاد العاملون به أن هذا الحادث أسفر عن إصابة زميلهم وهو من جنسية عربية بإصابات متفرقة في الرأس واليد، كما تحطم جزء من الواجهة الزجاجية للمتجر، وبعض التلفيات المتفرقة في تجهيزات وبضاعة المتجر.

وأوضح العاملون بالمتجر أن زوج سائقة المركبة، كان بجوار زوجته وهي تقود المركبة، إلا أنهما لم يصابا بأذى؛ ولا يزال العامل المصاب يتلقى العلاج بمستشفى الملك فهد في الهفوف، وقد خضع، مساء أول أمس، لجراحة في اليد.

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