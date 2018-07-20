بالصور.. دخلت بسيارتها في محل ملابس.. أول حادث مروري لـ ” إمرأة ” بالأحساء
شهدت الأحساء أول حادث مروري لإمرأة ، منذ الإعلان الرسمي بالسماح للمرأة بالقيادة في المملكة.
وفي التفاصيل اصطدمت إمرأة كانت تقود سيارتها بمتجر ملابس في شارع النجاح بالهفوف، و دخلت السيارة في المتجر بشكل كامل لتستقر داخله، مما أسفر عن خسائر مادية جسيمة .
وكانت تقود السيارة من نوع تويوتا كورولا بصحبة زوجها الذي كان جالساً بجانبها، إلا أن السيدة لم تتمكن من التحكم بالسيارة فاصطدمت بالمتجر.
و انتقلت فرقة من المرور و الهلال الأحمر لمباشرة الحادث.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31091 ] نشر منذ 1 ساعة
حلوه كلمة أول حادث😉
qlq[ عدد التعليقات: 3440 ] نشر منذ 56 دقيقة
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الحمد لله ع السلامة
عبود[ عدد التعليقات: 2033 ] نشر منذ 49 دقيقة
انا اشوف ان المحل هو الغلطان ، ليش مسوين محل في طريقها ، وعلى صاحب المحل تحمل تبعات الحادث وتعويض السائقة المسكينه عن الاضرار الماديه التي لحقت بسيارتها وعن الاضرار النفسيه التي لحقت بالسائقة نفسها .
محمد[ عدد التعليقات: 2543 ] نشر منذ 39 دقيقة
المحل غشيم لف عليها يتحمل الحادث 100%
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1801 ] نشر منذ 38 دقيقة
والقادم مذهل
عبدالله[ عدد التعليقات: 949 ] نشر منذ 24 دقيقة
عندكم صوره لمحضر الشرطة يثبت ان من كان يقود إمرأه؟؟؟
من صدر القرار صارت تطلع صور لحوادث شنيعه ويقولوا هذه إمرأه هي السبب بدون ادنى دليل.
وبعدين نكتشف ان الحادث من سبع سنوات لشاب في القويعيه.