بالصور.. دخلت بسيارتها في محل ملابس.. أول حادث مروري لـ ” إمرأة ” بالأحساء

نايف السالم(صدى):

شهدت الأحساء أول حادث مروري لإمرأة ، منذ الإعلان الرسمي بالسماح للمرأة بالقيادة في المملكة.

وفي التفاصيل اصطدمت إمرأة كانت تقود سيارتها بمتجر ملابس في شارع النجاح بالهفوف، و دخلت السيارة في المتجر بشكل كامل لتستقر داخله، مما أسفر عن خسائر مادية جسيمة .

وكانت تقود السيارة من نوع تويوتا كورولا بصحبة زوجها الذي كان جالساً بجانبها، إلا أن السيدة لم تتمكن من التحكم بالسيارة فاصطدمت بالمتجر.

و انتقلت فرقة من المرور و الهلال الأحمر لمباشرة الحادث.