بعد أن وصفه رئيس نابولي بالعجوز.. بنزيما إلى ميلان
في الوقت الذي انتشرت فيه الشائعات حول انتقال كريم بنزيما نجم الريال إلى نابولي، كشف الصحفي الإيطالي دي ماريزيو أن اللاعب سيتجه للدوري الإيطالي ولكن عبر نادي أخر.
وقال ” دي ماريزيو ” إنه هناك اجتماع بين ميلان و وكيل أعمال كريم بنزيما؛ لانتقال المهاجم الفرنسي للنادي الايطالي هذا الصيف، مؤكدًا أن اللاعب قدم موافقته للإنتقال .
وفي وقت سابق اليوم سخر رئيس نابولي أوريليو دي لورينتس من شائعات التعاقد مع بنزيما ودي ماريا ، قائلًا إنه لا يتجه للتعاقد مع عواجيز.
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فيصل[ عدد التعليقات: 1085 ] نشر منذ 46 دقيقة
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