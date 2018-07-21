بعد أن وصفه رئيس نابولي بالعجوز.. بنزيما إلى ميلان

نواف السالم(صدى):

في الوقت الذي انتشرت فيه الشائعات حول انتقال كريم بنزيما نجم الريال إلى نابولي، كشف الصحفي الإيطالي دي ماريزيو أن اللاعب سيتجه للدوري الإيطالي ولكن عبر نادي أخر.

وقال ” دي ماريزيو ” إنه هناك اجتماع بين ميلان و وكيل أعمال كريم بنزيما؛ لانتقال المهاجم الفرنسي للنادي الايطالي هذا الصيف، مؤكدًا أن اللاعب قدم موافقته للإنتقال .

وفي وقت سابق اليوم سخر رئيس نابولي أوريليو دي لورينتس من شائعات التعاقد مع بنزيما ودي ماريا ، قائلًا إنه لا يتجه للتعاقد مع عواجيز.

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