رئيس نابولي عن التعاقد مع بنزيما ودي ماريا: لن أضم لاعبين عجزة

نواف السالم(صدى):

علق رئيس نادي نابولي الإيطالي أوريليو دي لورينتس، على الأنباء التي ربطت فريقه بالمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، والجناح الأرجنتيني أنخل دي ماريا، لاعب باريس سان جرمان.

ونفى رئيس نابولي تلك الأنباء، اليوم الجمعة، قائلًا : ” أنشيلوتي يعرف أنني أريد التعاقد مع لاعبين شباب، ماذا أفعل مع كل الاحترام بلاعبين عجزة؟، ليس عليّ إرضاء الجماهير، عليهم التزام الهدوء حتى نتمكن من القيام بعملنا ” .

وكانت أشارت عدة تقارير إعلامية إلى اتجاه نابولي للتعاقد مع لاعبين من بينهم بنزيما ودي ماريا والأوروغوياني إيدينسون كافاني وكلهم تجاوزا 30 عامًا.