بعد الكشف عن رغبته في تدريب الأرجنتين.. الاتحاديون يطالبون بإقالة دياز

طلال الغامدي(صدى):

على خلفية التصريحات الأخيرة لرامون دياز، حول احتمالية تدريبه لمنتخب الأرجنتين بعد إقالة المدرب سامباولي الذي فشل مع المنتخب في كأس العالم، طالب جماهير نادي الاتحاد بإقالة دياز.

ودشن الاتحاديون وسمًا بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” عنوانه ” طرد دياز مطلب اتحادي ” ، إذ تصدر قائمة الأكثر تداولا خلال ساعات من تدشينه.

ومن جانبه طمأن مدير المركز الإعلامي بنادي الاتحاد فواز الشريف، الجماهير الاتحادية، قائلا: ” نحن نثق بالمدرب الارجنتيني دياز كمدرب محترم ومحترف، ونثق قبل ذلك أن الاتحاد أولا، بل الاتحاد أكبر من الأسماء وليس فينا من هو أكبر من الكيان ” .

وأضاف : ” دياز مرتبط بعقد وعليه شرط جزائي مجزٍ وفي كل الأحوال.. الأمنيات حق للجميع ”

إقرأ أيضًا: