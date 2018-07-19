دياز يطلب تدريب الأرجنتين..ويؤكد: هذا وقتي

نواف السالم(صدى):

يبدو أن الوضع الأن في المنتخب الأرجنتيني بات مهيئًا ليأخذ المدرب الأرجنتيني رامون دياز فرصته.

وكشفت صحيفة “Doble” الأرجنتينية، أن دياز مدرب الاتحاد، قام بالفعل بعشرات المكالمات لشخصيات رياضيه وسياسية يطلبهم فيها إعطاءه قيادة منتخب الارجنتين.

ولفتت الصحيفة إلى أن أكثر كلمة رددها ” دياز ” : ” أنا متأكد أن هذا وقتي “.

يجدر الإشارة إلى أنه تمت إقالة سامبولي من قيادة الأرجنتين؛ عقب الفشل في مونديال روسيا ونتائج المنتخب المخيبة.