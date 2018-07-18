صحة الباحة تصدر بيانا حول الطفلة غلا القرني

سعيد القرني(صدى):

صرح المتحدث الرسمي لصحة الباحة الاستاذ ماجد الشطي لـ ” صدى ” قائلاً إنه إشارة الى ما تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا حول الوضع الصحي لآحد الآطفال المنومين في مستشفى الملك فهد بالباحة والحالة الصحية لها نود إيضاح ان الحالة هي لطفلة تبلغ من العمر ستة سنوات تنومت يوم السبت 1 /11 / 1439 في مستشفى المخواة العام .

وأضاف : ” وكانت تعانى من التهاب باللوزتين وارتفاع شديد فى درجة الحرارة والطفلة من الأساس تعاني من مرض الآنيميا المنجلية وتم متابعة الحالة بواسطة الأخصائيين وكانت الحالة مستقرة مع التدخل الطبي المعتاد لمثل هذه الحالات وفي اليوم التالى من التنويم الساعة السادسة مساء عانت المريضة من قئ و هبوط بالضغط واغماء ” .

وتابع : ” وقد تم مباشرة تدخل فرق الإسعاف السريع الذي يتكون من أخصائي الأطفال والتخدير واستشارى التخدير و عمل الإسعافات اللازمة وتحويل المريضة إلى مستشفى الملك فهد بالباحة مباشرة وبوقت قياسي علما بان الحالة الان متنومة بمستشفى الملك فهد بقسم العناية الخاصة في حالة حرجة ويقدم لها الخدمة الطبية كاملة وذوي الطفله لم يطالبون بالتحقيق في الموضوع او رفع شكوى وهذا حق من حقوقهم وفي حالة رغبة ذوي الطفله الرفع بالشكوى فورا سوف يتم التحقيق واتخاذ الاجراء اللازم حيال ذلك ” .