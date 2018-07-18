بالفيديو.. مشجع هلالي يسيئ ويسخر من نادي النصر أثناء مروره من أمام متجره بالرياض

حامد العمري(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو لمشجع يعلق على صفقات نادي النصر بطريقة وصفها المغردون بالغير لائقة ، خلال مروره من أمام متجر النادي .

وسخر المشجع قائلاً : ” والله لو تجيبون المنتخب الفرنسي كله ، أخيس نادي ” .

وأشار صاحب الفيديو إلى متجر النادي قائلاً : ” بدل من الإيجار اللي يدفعونه هنا بمئات الآلاف يفتحون في حراج بن قاسم ” .

وأعلن نادي النصر، أول أمس الاثنين، التعاقد مع المغربي نور الدين أمرابط، وسط أحاديث أخرى عن التعاقد مع المهاجم النيجيري أحمد موسى.

وقال الإعلامي النصراوي عبدالعزيز المريسل : ” مشجع متعصب صور مقطع فيديو بجانب متجر النصر، وهو يسيء لنادي النصر، وقد قامت الإدارة القانونية بنادي النصر برفع أمره للجهات المعنية؛ من أجل محاسبته حسب الأنظمة ، لا تساهل مع هذه الفئة ” .