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  3. بالفيديو.. مشجع هلالي يسيئ ويسخر من نادي النصر أثناء مروره من أمام متجره بالرياض

بالفيديو.. مشجع هلالي يسيئ ويسخر من نادي النصر أثناء مروره من أمام متجره بالرياض

بالفيديو.. مشجع هلالي يسيئ ويسخر من نادي النصر أثناء مروره من أمام متجره بالرياض
حامد العمري(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو لمشجع يعلق على صفقات نادي النصر بطريقة وصفها المغردون بالغير لائقة ، خلال مروره من أمام متجر النادي .

وسخر المشجع قائلاً : ” والله لو تجيبون المنتخب الفرنسي كله ، أخيس نادي ” .

وأشار صاحب الفيديو إلى متجر النادي قائلاً : ” بدل من الإيجار اللي يدفعونه هنا بمئات الآلاف يفتحون في حراج بن قاسم ” .

وأعلن نادي النصر، أول أمس الاثنين، التعاقد مع المغربي نور الدين أمرابط، وسط أحاديث أخرى عن التعاقد مع المهاجم النيجيري أحمد موسى.

وقال الإعلامي النصراوي عبدالعزيز المريسل : ” مشجع متعصب صور مقطع فيديو بجانب متجر النصر، وهو يسيء لنادي النصر، وقد قامت الإدارة القانونية بنادي النصر برفع أمره للجهات المعنية؛ من أجل محاسبته حسب الأنظمة ، لا تساهل مع هذه الفئة ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 272 ] نشر منذ 1 ساعة

متى نتخلص من هذا التعصب ونشجع ولو بالقليل من الرقي والحضاره

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