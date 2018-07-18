بالفيديو.. تعليق تركي آل الشيخ على زواجه من فنانة مصرية

أماني الغامدي(صدى):

بعد الشائعات المغرضة التي بثها الذباب الإلكتروني لتنظيم الحمدين مواقع التواصل الاجتماعي حول زواج رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ من الفنانة المصرية ياسمين صبري، سخر آل الشيخ من الأمر قائلا : ” في مصر كل يوم يزوجوني أحد ” .

وقال آل الشيخ، خلال مداخلة هاتفية، بقناة ” LTC ” : ” أسامح الجميع، وكل من أساء لي في أي مكان سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر الشاشات، ومن بينهم مجدي الجلاد، ومحمد الغيطي، وأحمد سعيد، ومش عايز أي حاجة من أي حد، ولو عايزين يفضلوا يشتموني دي حاجة مش هتفرق معايا كتير ” .

وعن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، أعلن تنازله ،مؤكدًا أنه لا يمكن لأحد تشويه علاقته بمحمود الخطيب، وأن الأمور تشتعل لكن تهدأ في النهاية بعد توضيح الحقائق.

وأضاف : ” أكن كل الاحترام للخطيب، وأحبه كثيرًا والنادي الاهلي، ومن المستحيل أن أرضى لهما الضرر ” .

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