بعد أن أصبحت مثالا للسخرية.. خلايا عزمي تزوج تركي آل الشيخ فنانة مصرية

فهد بن عبدالله(صدى):

يستمر ” تنظيم الحمدين ” في نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات التي تضر بكافة المسؤولين والشخصيات العامة العرب؛ حيث يغذي الذباب الإلكتروني لتنظيم الحمدين مواقع التواصل الاجتماعي بشائعات مغرضة.

وتعد آخر خزعبلاته إنه يدعي زواج، رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ من الفنانة المصرية ياسمين صبري، التي غضبت بقوة من تلك الأخبار المغرضة.

ونفت ياسمين صبري، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” شائعة زواجها من المستشار تركي آل الشيخ، معبرة عن غضبها من تلك الأخبار التي تطال حياتها الشخصية وينشرها ؛ قائلةً: ” كفاية إشاعات بأه !! كده كتير ” .

وعلقت في وقت لاحق، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور ” إنستجرام ” موضحةً: ” الإشاعة والكلام الأهبل اللي بيتقال اليومين دول ملوش أي أساس من الصحة، كفاية كلام فيه بقا . شكرًا. “