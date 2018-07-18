بالفيديو.. ” التجارة ” توضح 3 أمور لتجنب التعرض للاحتيال عبر الإنترنت

حمود العنزي(صدى):

نشر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو أوضح خلاله كيفية تجنب عمليات الاحتيال خلال عمليات الشراء عن طريق الإنترنت.

وأوضح المقطع أنه يجب الانتباه إلى 3 أمور عند الشراء عبر الانترنت، أولها الحذر من التعامل مع الحسابات المجهولة، حيث تنتشر تلك الحسابات بكثرة عبر مواقع التواصل، ويقف خلفها أُناس مجهولون.

وأشار إلى وجود حسابات كثيرة على وسائل التواصل تدَّعي أنها موثوقة، لافتاً إلى أنه باستطاعة الأشخاص التأكد من موثوقية تلك الحسابات بكل سهولة، وذلك عن طريق خدمة ” معروف ” أو خدمة ” وصول ” ، والتي يمكن من خلالهما البحث باسم المنشأة أو برقم السجل التجاري.

وبين أنه إذا كان لدى الحساب سجل تجاري أو كان مسجلاً في خدمة ” معروف ” وصدر منه مخالفة تجارية، فيجب إبلاغ وزارة التجارة والاستثمار على هاتف مركز البلاغات رقم1900 أو تطبيق ” بلاغ تجاري ” .

وأكد على أنه في حال التعرض لعملية نصب واحتيال من أحد الحسابات المجهولة ، يجب التوجه فوراً إلى أقرب مركز شرطة، مصطحباً رقم الحساب وإيصال التحويل.