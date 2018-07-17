٩٠% نسبة إشغال منشآت الإيواء في مناطق اصطياف عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

بلغت نسبة إشغال منسآت الإيواء في منطقة عسير في مواقع الاصطياف خلال شهر شوال ٩٠ %.

صرح بذلك مدير عام الهيئة العامة للسياحة بالمنطقة المهندس محمد العمرة، مؤكدا أن عسير تشهد خلال هذه الفترة إقبالا كبيرا من المصطافين والسياح لما تتميز به من مقومات سياحية عالية، محذرا في الوقت نفسه من مخاطر السكن في المنشآت الغير مرخصة والتي لا يوجد لديها لوحة تجارية تبين اسم المنشأة ولا تملك ترخيص من هيئة السياحة، منوها أن وجود منشأة إيوائية مرخصة من أهم الأساسيات التي تحافظ على تحقيق شروط الأمن والسلامة والجودة والنظافة.

وأبان أنه تمت خلال شهر شوال؛ ٣٨٩ جولة رقابية على كافة المنشآت الإيوائية التي بلغ عددها في عسير ٥٠٢ مصنفة وفقا للنظام (٣٠ % منها في مدينة أبها)، نتج عنها ١٣٢ محضر ضبط للمخالفين.

وأضاف أن الهيئة بالشراكة مع ١٢١ وكالة سفر مرخصة ومع ٨ منظمي رحلات و١٦ مرشد سياحي تقدم الخدمات الإرشادية السياحية في المنطقة.