” عرب سات ” تكشف ادعاءات ” بي إن سبورت ” للفيفا

طلال الغامدي(صدى):

أصدرت المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية ” عرب سات ” بيانًا أبلغت من خلاله الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” نتائج تحقيقاتها ردًا على مزاعم قنوات ” بي إن سبورت ” باستخدام الكيان المسمى ” beoutQ ” لترددات داخل الشبكة لنشر بث مقرصن.

وأكدت التحقيقات، أن ترددات عرب سات لا تستخدم من قبل هذا الكيان في بث مباريات كأس العالم 2018، كاشفةً الأدلة التي تظهر بشكل قاطع زيف مزاعم الاتحاد الدولي لكرة القدم، حول مسؤولية ” عرب سات ” عن توزيع البث المقرصن الخاص بكيان beoutQ.

ومن جانبه، صرّح المهندس خالد بالخيور، الرئيس التنفيذي لعرب سات، قائلًا: ” أن المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية كانت دائمًا على ثقة أن شبكة ترددات عرب سات لم تُستخدم من قبل beoutQ، ومع ذلك عمدت إلى إجراء تحقيقات معمّقة- دون الالتفات إلى كلفتها المالية المرتفعة- لثقتها أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة. ”

وأشارت الاختبارات الفنية التي أجراها عدد من المتخصصين المستقلّين في مجالات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، إلى أن التردد المذكور لم ينقل أي مواد مصورة خلال الأيام والأوقات التي أشارت إليها ” فيفا ” .

وأوضح الرئيس التنفيذي لعرب سات: ” وصلتنا حزمة من الاختبارات التي عمد خلالها الخبراء إلى قطع كامل ترددات بث ” عرب سات ” ومع ذلك لم يتأثر بث beoutQ وهو ما يؤكد أن ذلك الكيان استخدم أقمارًا صناعية أخرى غير عرب سات لبث المحتوى. ”

وأضاف: ” عرب سات لم تلجأ إلى اتخاذ خطوات حاسمة بشأن إغلاق الترددات الفضائية (محل مزاعم الفيفا) إلا بعد إجراءها تحقيقًا معمّقًا بشأنها، وقد كانت محقة في ذلك التصرف ” ؛ فيما تأكد أن beIN SPORTS وهي قناة تابعة لشبكة الجزيرة، تقف خلف المزاعم حول استخدام beoutQ لترددات ” عرب سات ” .

ويتضح أن beIN SPORTS عمدت إلى اختلاق هذه المزاعم كجزء من حملة التشويه الإعلامي الرامية إلى صرف الأنظار عن عجزها التقني؛ فيما طالبت ” عرب سات ” الفيفا بإصدار بيان علني تتراجع فيه فورًا عن الاتهامات، وتعتذر عن المزاعم الموجهة ضد ” عرب سات ” بالتواطؤ مع beoutQ.