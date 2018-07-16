” العوني ” يكشف عن سبب عدم وجود محظور شرعي بحفلات الغناء

نايف السالم(صدى):

صرح الدكتور الشريف حاتم العوني، عضو مجلس الشورى سابقاً وأستاذ الدراسات العليا في جامعة أم القرى، بأنه ليس في إقامة حفلات الغناء محظور شرعي ما دام الغناء بالموسيقى فيه خلاف معتبر.

وقال ” العوني ” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” الغناء بالموسيقى فيه خلاف معتبر، وبينت ذلك منذ سنوات، ومادام كذلك، فليس في إقامة حفلات الغناء محظور شرعي، إنما المحظور هو استغلال أصحاب الانحلال لهذه الحفلات، واستغلال المتشدّدين؛ لهذا التفلت لإنكار ما لا يجوز إنكاره من الاجتهاد المعتبر، خاصة بعد اختيار الحاكم الذي يرفع اختياره الخلاف ” .

من الجدير بالذكر أن ” العوني ” كان قد أكد في حديث سابق لبرنامج ” بالمختصر ” أنه لا يجد أي حرج في إباحة الموسيقى.

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