” العوني ” يكشف عن سبب عدم وجود محظور شرعي بحفلات الغناء
صرح الدكتور الشريف حاتم العوني، عضو مجلس الشورى سابقاً وأستاذ الدراسات العليا في جامعة أم القرى، بأنه ليس في إقامة حفلات الغناء محظور شرعي ما دام الغناء بالموسيقى فيه خلاف معتبر.
وقال ” العوني ” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” الغناء بالموسيقى فيه خلاف معتبر، وبينت ذلك منذ سنوات، ومادام كذلك، فليس في إقامة حفلات الغناء محظور شرعي، إنما المحظور هو استغلال أصحاب الانحلال لهذه الحفلات، واستغلال المتشدّدين؛ لهذا التفلت لإنكار ما لا يجوز إنكاره من الاجتهاد المعتبر، خاصة بعد اختيار الحاكم الذي يرفع اختياره الخلاف ” .
من الجدير بالذكر أن ” العوني ” كان قد أكد في حديث سابق لبرنامج ” بالمختصر ” أنه لا يجد أي حرج في إباحة الموسيقى.
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mutrafi-h[ عدد التعليقات: 467 ] نشر منذ 46 دقيقة
لا حول ول قوة الا بالله . اتقو النار ولو بشق تمره
ابو محمد[ عدد التعليقات: 270 ] نشر منذ 27 دقيقة
اتق الله ولا تفتي بغير علم..
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4521 ] نشر منذ 24 دقيقة
هذا الشيخ معروف بفتاويه الشاذه المخالفة للشريعه
وردوا عليه العلماء في كثير من الامور وبينوا جهله بالادله من القران والسنه
الله يهديه يدور الشهره باي شكل
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10768 ] نشر منذ 20 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
نسأل الله ان يلطف بنا