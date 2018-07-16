الصحف العالمية تثير واقعة ” فتاة مهرجان عكاظ “

عادل الحربي(صدى):

في الوقت الذي تلتفت فيه الأنظار العالمية على المملكة، مع قرارات تمكين المرأة والسماح بالحفلات ودور السينما، واستضافة المملكة لأكثر من حفل غنائي بتنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع والتي سارت على نهج يفتخر به أبناء المملكة.

خرجت واقعة اقتحام فتاة لمسرح حفل الفنان ماجد المهندس في ليالي عكاظ مساء الجمعة الماضية، لتقبل على تصرف مشين اتجاه الفنان وهو ” ضمه وتقبيله ” ، ما أثار غضب الحاضرين ومواقع التواصل الاجتماعي.

وحظيت هذه الواقعة باهتمام دولي من الصحف العالمية التي تدافعت لتغطية الحدث وإثارته في الوقت الذي اتخذت السلطات فيه إجراءات صارمة اتجاه الفتاة باعتقالها على الفور وتحويلها للنيابة العامة، حيث تواجه تهمة التحرش.

وخصصت شبكة ” BBC العربية ” تقرير كامل وشامل عن هذه الواقعة من بداية اقتحام الفتاة للمسرح مرورًا برد شرطة منطقة مكة المكرمة على الواقعة حتى وصلت إلى رد فعل المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما كتبت صحيفة ” BBC البريطانية ” تقرير حول هذه الواقعة والذي حمل عنوان ” اعتقال فتاة سعودية حضنت الفنان ماجد المهندس ” ، متناولًا تفاصيل القضية وصور من الحفل، في محاولة من الصحف العالمية لإثارة الواقعة التي اتخذت السلطات أمر صارم اتجاهها باعتقال الفتاة وتحويلها للنيابة العامة.

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