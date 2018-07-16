بالصور.. انطلاق سوبارو ليجاسي 2019 أغلى من الموديل السابق

طوكيو(صدى):

في جيلها السادس منذ عام 2014 والذي قدم كموديل 2015, تعتبر سوبارو ليجاسي أفضل في كل الوجوه كموديل 2019 ، وبجانب أوتباك فكلا الموديلين يعتبر سيارة ركاب متوسطة الحجم حصلا على تحديثات بسيطة مختلفة. ويبدأ سعر ليجاسي الجديدة من 22.545 ألف دولار لنسخة ليجاسي 2.5i وتأتي بنظام EyeSight بصورة قياسية مع رصد للبقع العمياء ومساعد تغيير المسار وتحذير من حركة المرور الخلفية كما أنها أكثر أماناً من الموديل السابق.

وتستمر التحديثات في داخل مع مدخلين USB في الكونسول الوسطي وشاشة ملونة 5 بوصة وبالنسبة لنسخة 2.5i Premium, 2.5i Limited, و3.6R Limited ، فيضاف تعتيم ذاتي للمراة الداخلية. ولم تعد ليجاسي أو أوتباك السيارات الرائدة في تشكيلة الشركة مع تواجد موديل Ascentبثلاثة صفوف من المقاعد.

وفي نهاية العام سيتم انتاج سيارتين كروس أوفر جديدتين من سوبارو بالاضافة الي فورستر 2019 ، حيث ستطلق الشركة نسخة Crosstrek Hybrid .