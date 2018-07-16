بالفيديو.. الفتاة التي تسلم الميداليات للمنتخب الفرنسي تخبئ واحدة دون أن ينتبه لها أحد
وثق مقطع فيديو لحظة غريبة للفتاة التي تقوم بتسليم الميداليات أثناء تكريم المنتخب الفرنسي بفوزه في كأس العالم لكرة القدم 2018 .
وظهرت الفتاة وهي تخبئ إحدى الميداليات بسترتها دون أن ينتبه لها أحد .
وفاز المنتخب الفرنسي على نظيره الكرواتي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليتوج بكأس العالم 2018 للمرة الثانية في تاريخه.
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🎥| في لحظة غريبة الفتاة التي تسلم الميداليات أثناء تكريم المنتخب الفرنسي خبأت واحدة دون أن ينتبه لها أحد ! @TheSun pic.twitter.com/7FOMI8Hl7H
— كأس العالم 2018 (@UclArabic) July 16, 2018
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30921 ] نشر منذ 1 ساعة
جنس ناعم
مايكبون النذاله😡