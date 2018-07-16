بالفيديو.. الفتاة التي تسلم الميداليات للمنتخب الفرنسي تخبئ واحدة دون أن ينتبه لها أحد

نواف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة غريبة للفتاة التي تقوم بتسليم الميداليات أثناء تكريم المنتخب الفرنسي بفوزه في كأس العالم لكرة القدم 2018 .

وظهرت الفتاة وهي تخبئ إحدى الميداليات بسترتها دون أن ينتبه لها أحد .

وفاز المنتخب الفرنسي على نظيره الكرواتي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليتوج بكأس العالم 2018 للمرة الثانية في تاريخه.

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