فرنسا تحصل على 38 مليون دولار مكافأة الفوز بكأس العالم

الرياض(صدى):

حصل المنتخب الفرنسي الفائز بلقب كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا، على 38 مليون دولار أمريكي ، بعد تغلبه على نظيره الكرواتي 4-2 اليوم في المباراة النهائية للمونديال.

وتوج رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو ، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتبلغ الجائزة المالية لمنتخب كرواتيا، وصيف كأس العالم 28 مليون دولار ، وارتفعت الجائزة المالية للبطل والوصيف بمقدار ثلاثة ملايين دولار مقارنة بمونديال البرازيل 2014 ونال منتخب بلجيكا، صاحب المركز الثالث 24 مليون دولار ، فيما حصل منتخب إنجلترا صاحب المركز الرابع في المونديال الروسي على 22 مليون دولار .

وحصل المشاركون في دور الثمانية على 16 مليون دولار مقابل 12 مليون دولار للمنتخبات التي تأهلت إلى دور الـ 16 ، أما المنتخبات التي خرجت من الدور الأول فحصلت على ثمانية ملايين دولار .

وبلغت قيمة الجوائز الإجمالية للبطولة 400 مليون دولار مقارنة بـ358 مليون دولار في مونديال البرازيل .

يذكر أن تاريخ إقامة فعاليات البطولة بروسيا من 14 يونيو إلى 15 يوليو 2018 ، وكانت تميمة البطولة زابيفاكا حيوان الذئب ذو الصوف البني والأبيض يرتدي قميصا مع عبارة ” روسيا 2018 ” .

واستخدمت في البطولة كرة تيلستار 18 ، ونظمت المدن الـ11 بروسيا والاستادات الـ12 التي استضافت فعاليات البطولة استاد ” لوجنيكي ” واستاد ” أوتكريتي ” في العاصمة موسكو ،واستاد ” كريستوفسكي ” في سان بطرسبرج ،واستاد ” فيشت ” الأولمبي في سوتشي ،واستاد ” فولجوجراد آرينا ” في فولجوجراد ،واستاد ” روستوف آرينا ” في روستوف أون دون ، واستاد ” نيجني نوفجورود ” في نوفجورود ،واستاد ” كازان آرينا ” في كازان ،واستاد ” إيكاترينبرج آرينا ” في إيكاترينبرج ،واستاد ” كوزموس آرينا ” في سامارا ،واستاد ” كاليننجراد ” في كاليننجراد ،واستاد ” موردوفيا ” في سارانسك.

أما المنتخبات المشاركة في البطولة 14 منتخبًا من أوروبا روسيا (البلد المضيف) ، إسبانيا ، ألمانيا ، إنجلترا ، فرنسا ، سويسرا ، البرتغال ، كرواتيا ، بلجيكا ، أيسلندا ، الدنمارك ، السويد ، بولندا ، صربيا ، وخمسة منتخبات من آسيا السعودية ،وأستراليا ،وكوريا الجنوبية ،واليابان ،وإيران ، وخمسة منتخبات من أمريكا الجنوبية البرازيل ، الأرجنتين ، أوروجواي ، كولومبيا ، بيرو ، كذلك خمسة منتخبات من إفريقيا مصر ،والمغرب ، وتونس ،ونيجيريا ،والسنغال ، وثلاثة منتخبات من كونكاكاف المكسيك ، كوستاريكا ، بنما .

وبلغ عدد اللاعبين المشاركين في البطولة 736 لاعبا ” 23 لاعبا بكل منتخب ” ، أما المنتخبات الفائزة بالمراكز الأربعة الأولى على الترتيب فرنسا ، كرواتيا ، بلجيكا ، إنجلترا.

وبلغ عدد المباريات التي شهدتها البطولة 64 مباراة ، والأهداف في البطولة 169 هدفا ، نسبة التهديف نحو 64ر2 هدف في المباراة الواحدة ، أما عدد البطاقات الحراء أربع منها بطاقتان مباشرتان ومثلهما بالإنذار الثاني ، حيث بلغ معدل الطرد في مباريات البطولة حالة طرد واحدة في كل 16 مباراة ، وعدد البطاقات الصفراء 219 بطاقة ، ونسبة الإنذارات : 42ر3 إنذار للمباراة الواحدة.

في حين بلغت عدد المباريات التي انتهت بالفوز 55 مباراة منها مباراة واحدة في الوقت الإضافي وأربع مباريات بركلات الترجيح ، وعدد المباريات التي انتهت بالتعادل 9 مباريات ، وأكثر الفرق تحقيقا للفوز بلجيكا وفرنسا ستة انتصارات لكل منهما ، وأكثر الفرق تعرضا للهزيمة مصر وإنجلترا وبنما ثلاث هزائم لكل منهم ، والفريق صاحب أكبر رصيد من التعادلات الدنمارك وإسبانيا ثلاثة تعادلات لكل منهما ، أما أكبر نتيجة في البطولة إنجلترا × بنما 6 – 1 ، وأكثر عدد من الأهداف في مباراة واحدة سبعة أهداف بين إنجلترا × بنما 6 – 1 ، وبلجيكا × تونس 5 – 2 و فرنسا × الأرجنتين 4 – 3 .

وأصبحت بلجيكا أكثر الفرق تسجيلا للأهداف 16 هدفا ، وأقل الفرق تسجيلا للأهداف أستراليا وبنما ومصر وكوستاريكا وألمانيا ، وأيسلندا وإيران والمغرب وبيرو وبولندا والسعودية وصربيا هدفان لكل منهم ، وأكثر الفرق استقبالا للأهداف المنتخب البنمي 11 هدفا ، وأقل الفرق استقبالا للأهداف الدنمارك وإيران وبيرو هدفان في شباك كل منهم ، وصاحب أول أهداف البطولة الروسي يوري جازينسكي في شباك السعودية ، وصاحب آخر أهداف البطولة الكرواتي ماريو ماندزوكيتش في شباك فرنسا ، وأفضل لاعب في البطولة الكرواتي لوكا مودريتش ، وأفضل حارس في البطولة البلجيكي تيبو كورتوا ، وأفضل لاعب شاب في البطولة الفرنسي كيليان مبابي ، وجائزة اللعب النظيف المنتخب الإسباني .

وبلغ عدد الجماهير في كأس العالم في روسيا نحو ثلاثة ملايين و33 ألف مشجع ، ونسبة الحضور الجماهيري أكثر من 47 ألف مشجع للمباراة الواحدة .