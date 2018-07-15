الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة ظهر اليوم

نايف السالم(صدى):

للمرة الثانية خلال العام الجاري 2018م، تتعامد الشمس على الكعبة المشرفة، وقت آذان الظهر من اليوم الأحد، ليكون هذا هو التعامد الثاني والأخير التي تشهده سماء مكة المكرمة على الكعبة خلال هذا العام.

يأتي ذلك وفقًا لما أعلنته الجمعة الفلكية بجدة، الجمعة الماضية، حيث أكدت أن سماء مكة ستشهد يوم الأحد الموافق 15 يوليو 2018م، تعامد الشمس الثاني والأخير على الكعبة المشرفة لهذه السنة 2018م.

وأضافت ” فلكية جدة ” ، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن ذلك يأتي تزامنًا مع عودة الشمس ” ظاهريًا ” قادمة من مدار السرطان، متجهة جنوبًا إلى خط الإستواء، وتتوسط خط الزوال، مبيّنة أن ظل الكعبة يختفي وقت أذان الظهر، في تمام الساعة 12:27ظهرًا، حسب التوقيت المحلي.

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