الأحد.. سماء المملكة تشهد تعامد الشمس على الكعبة
أعلنت الجمعة الفلكية بجدة، اليوم الجمعة، أن سماء المملكة ستشهد تعامد الشمس الثاني والأخير في نفس العام، على الكعبة المشرفة وذلك يوم الأحد القادم.
وقالت الجمعية في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” تشهد سماء مكة يوم الأحد 15 يوليو تعامد الشمس الثاني والأخير على الكعبة المشرفة هذه السنه 2018 مع عودة الشمس ” ظاهريا ” قادمة من مدار السرطان متجهه جنوبا الى خط الاستواء وتتوسط خط الزوال ويختفي ظل الكعبة وقت أذان الظهر الساعه 12:27ظهرا حسب التوقيت المحلي ” .
تركي[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 1 ساعة
الكل يتهافت لزيارة بيت الله
يا هلا بالشمس