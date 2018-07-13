الأحد.. سماء المملكة تشهد تعامد الشمس على الكعبة

نايف السالم(صدى):

أعلنت الجمعة الفلكية بجدة، اليوم الجمعة، أن سماء المملكة ستشهد تعامد الشمس الثاني والأخير في نفس العام، على الكعبة المشرفة وذلك يوم الأحد القادم.

وقالت الجمعية في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” تشهد سماء مكة يوم الأحد 15 يوليو تعامد الشمس الثاني والأخير على الكعبة المشرفة هذه السنه 2018 مع عودة الشمس ” ظاهريا ” قادمة من مدار السرطان متجهه جنوبا الى خط الاستواء وتتوسط خط الزوال ويختفي ظل الكعبة وقت أذان الظهر الساعه 12:27ظهرا حسب التوقيت المحلي ” .