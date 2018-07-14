الموسى لمهاجمي ” فتاة عكاظ ” : كفوا عن قذف المحصنات

نايف السالم(صدى):

وجه الشيخ عبدالعزيز الموسى، اليوم السبت، رسالة إلى المهاجمين لـ ” فتاة مهرجان عكاظ ” التي اقتحمت مسرح حفل الفنان ماجد المهندس وقامت بتصرف طائش تجاهه، مؤكدهًا رفضه لتصرفها الطائش.

وطالب ” الموسى ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، بالكف عن قذف المحصنات، قائلًا ” كفو عن قذف المحصنات الغافلات، وأتقوا غضب ﷲ ولعنته لمن يتساهل في هذا الحد “.

وأَضاف في تغريدة له ” النبي ﷺ أقام الحد على امرأة زنت ولم يعنفها بكلمة، بل نهر خالد بن الوليد حين شتمها أثناء إقامة الحد، ولما جيء برجل قد شرب الخمر فعابه بعض الصحابة، قال ﷺ لا تعينوا الشيطان على أخيكم ” .

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