الموسى لمهاجمي ” فتاة عكاظ ” : كفوا عن قذف المحصنات
وجه الشيخ عبدالعزيز الموسى، اليوم السبت، رسالة إلى المهاجمين لـ ” فتاة مهرجان عكاظ ” التي اقتحمت مسرح حفل الفنان ماجد المهندس وقامت بتصرف طائش تجاهه، مؤكدهًا رفضه لتصرفها الطائش.
وطالب ” الموسى ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، بالكف عن قذف المحصنات، قائلًا ” كفو عن قذف المحصنات الغافلات، وأتقوا غضب ﷲ ولعنته لمن يتساهل في هذا الحد “.
وأَضاف في تغريدة له ” النبي ﷺ أقام الحد على امرأة زنت ولم يعنفها بكلمة، بل نهر خالد بن الوليد حين شتمها أثناء إقامة الحد، ولما جيء برجل قد شرب الخمر فعابه بعض الصحابة، قال ﷺ لا تعينوا الشيطان على أخيكم ” .
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ليتك لي[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 4 ساعات
ياشيخ ممكن تشرح لنا معنا المحصنات الغافلات ؟
نوير[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 4 ساعات
هي من وضعت نفسها بها الموقف
مغرد[ عدد التعليقات: 1934 ] نشر منذ 4 ساعات
منهو ذا يبى يشتهر
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30885 ] نشر منذ 4 ساعات
سبحان الله الشخص هذا ماهضمته
ويدخل خشمه في كل شي🤔
خالد[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 4 ساعات
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شتمها لانها تابت واكيد التوبة تجب ما قبلها
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30885 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا يامغرد سلمك الله
كل مواضيعه عن النساء
ومايدور الا للسلبيات🤗
عبود[ عدد التعليقات: 2025 ] نشر منذ 3 ساعات
سبحان الله العظيم ، اذا احب الله انسان احبه اهل السماء واهل الارض واذا بغض انسان بغضه اهل السماء واهل الارض
الصابر[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 3 ساعات
وش هاالشيخ الفلته بعدها لن يسمع احد نصائحك ياهذا من يصدق كلامك الا الي مثلك المحصنات تقبل رجل ليس محرم لها هذا امام الناس عجزت تصبر كيف لو في خلوه ماشوه سمعت الدين وجلب لنا المصائب الا منهم عل شاكلتك سؤال ممكن تعرف لنا المحصنات الغافلات¿¿¿¿¿
الصابر[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 3 ساعات
ماصدق نفسه انه شيخ🤣🤣
ابو منار[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 3 ساعات
كبيرة عليك كلمة شيخ
جيبي فاضي[ عدد التعليقات: 217 ] نشر منذ 3 ساعات
اولا هل انت مجاز لكي تفتي او تقول مثل هذا الكلام
ثم اشرح لنا من هم المحصنات الغافلات ارجع اقراء زين واعرف من هم
ثم من اقيم عليها الحد في عهد الرسول تابت تابت توبه لو وزعت افهم لو وزعت علي اهل الارض لكفتهم
فلا تبررر ولا تبربر
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 3 ساعات
هذا أول واحد منتظرين الشيخ ” المطلق ” .
جيبي فاضي[ عدد التعليقات: 217 ] نشر منذ 3 ساعات
اولا هل انت مجاز لكي تفتي او تقول مثل هذا الكلام
ثم اشرح لنا من هم المحصنات الغافلات ارجع اقراء زين واعرف من هم
ثم من اقيم عليها الحد في عهد الرسول تابت تابت توبه لو وزعت افهم لو وزعت علي اهل الارض لكفتهم
فلا تبررر ولا تبربر
جيبي فاضي[ عدد التعليقات: 217 ] نشر منذ 3 ساعات
اولا هل انت مجاز لكي تفتي او تقول مثل هذا الكلام
ثم اشرح لنا من هم المحصنات الغافلات ارجع اقراء زين واعرف من هم
ثم من اقيم عليها الحد في عهد الرسول تابت تابت توبه لو وزعت افهم لو وزعت علي اهل الارض لكفتهم
فلا تبررر ولا تبربر
ابو زيد[ عدد التعليقات: 2587 ] نشر منذ 3 ساعات
هذا يبي ينشهر اكيد جامي حسبنا الله ونعم الوكيل
ابن المملكة[ عدد التعليقات: 2587 ] نشر منذ 3 ساعات
خالف تعرف هذا الشخص عاكس السير يدافع عن الساقطة بدل مايدينها الله المستعان
حسين[ عدد التعليقات: 2587 ] نشر منذ 2 ساعتين
اي والله العظيم كبيره عليك كلمة شيخ!!!!!
ابن المملكة[ عدد التعليقات: 2587 ] نشر منذ 2 ساعتين
هؤلاء شيوخ اخر الزمان ………..
يادافع البلاء[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 2 ساعتين
اشوفك مالك حس من اول
وهلحين جاي تقول قذف اجل تبي الناس تسكت عجيب امرك.
ابو احمد[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 2 ساعتين
تفووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
عليك
من شيخ
مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايخ آخر زمن
حسين[ عدد التعليقات: 2587 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكفينا شره وشر امثالة
ابن المملكة[ عدد التعليقات: 2587 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبنا الله ونعم الوكيل
ظهروا علينا الجامية ……..
ابو زيد[ عدد التعليقات: 2587 ] نشر منذ 2 ساعتين
امحق وجه
زين العابدين[ عدد التعليقات: 2587 ] نشر منذ 2 ساعتين
محامي يدافع عن الفساد
ابو زيد[ عدد التعليقات: 2587 ] نشر منذ 2 ساعتين
هؤلاء يمسخوا ………
الشاعر[ عدد التعليقات: 261 ] نشر منذ 2 ساعتين
ادركوا السفينة قبل ان تغرق
اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد
احمد الحازمي[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 2 ساعتين
وحده ترمي بنفسها في حضن رجل غريب امام الناس بلا حيا والا خوف من الله والا من خلقه وتجي تقول محصن وكأننا عشنا وتعلمنا في بنقلادش ولا الاسكيمو لا نعرف ديننا ولاسنتنا المطهره . احترم عقليات الناس احترم ديننا ووضعنا في بلدنا لسنا بهذا الجهل الذي تراه فينا .انت تعرف ماذا يجب عليك ان تفعله تجاه تلك الفتاه(ان كنت تعرفها) فضيلتك …….
ابو زيد[ عدد التعليقات: 2587 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبنا الله ونعم الوكيل من اين طلع لنا هذا الادمي…. هل هذه الساقطة الفاسقة المجاهرة تعتبر من المحصنات الغافلات… خاف ربك ياادمي وراك رب وحساب وعقاب
هلا بالخميس[ عدد التعليقات: 2587 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لايكثر من امثالك……
فارس[ عدد التعليقات: 2587 ] نشر منذ 2 ساعتين
يبي الشهرة
سعودي مسلم[ عدد التعليقات: 2587 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا المسمى شيخ وماهو بشيخ يستهين بالناس ويستخف بعقولهم ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
ابو زيد[ عدد التعليقات: 2587 ] نشر منذ 2 ساعتين
ظهروا سيوخ الجاااااااامية
حسبنا اللّهم نعم الوكيل[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي اللهم نعم الوكيل في كل من يقول ساقطة وعاهرة ومادري شو والله العظيم الدنيا صغيرة ودوارة واللي يشير لأعراض الناس يسلط عليه الله من يُشير إلى عِرضه إتقوا الله ودعوا الخلق للخالق🙄🙄صحيح أنها غلطت وسوت شي يتنافى مع قيمنا وأخلاقنا واهم شي ديننا بس هذا مايعطيكم الحق تطعنوا في شرفها ترا زودتوها واللّه
ادعوا ربي يستر على بنات المسلمين ولاتتطاولوا على الخلق كل شي بذي الدنيا دين احذروا
فارس[ عدد التعليقات: 2587 ] نشر منذ 2 ساعتين
زمان الرويبضه
سعودي غيور[ عدد التعليقات: 2587 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يهديك ويصلح حالك راجع نفسك والله انني رأف بحالك
ترى المسلمين مثلك وافهم منك خاطب الناس بالمنطق والمعقول
ابو زيد[ عدد التعليقات: 2587 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبنا الله ونعم الوكيل من اين طلع لنا هذا الادمي…. هل هذه الساقطة الفاسقة المجاهرة في المعصية تعتبر من المحصنات الغافلات… خاف ربك ياادمي ترى وراك حساب وعقاب…
شهد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
كل شاه معلقه بكراعها
اللهم لا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا
عابر ولكن[ عدد التعليقات: 250 ] نشر منذ 52 دقيقة
كلامك مردود عليك وترفضه الفطره السليمه فضلا عن العلم الشرعي.
سعودي مسلم[ عدد التعليقات: 2587 ] نشر منذ 49 دقيقة
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم انسانه تجاهر في الذنب والمعصية امام العالم وعلى الهواء مباشرة وتخالف بهذا التصرف مبادئ الدين والعقل والمنطق والعادات التقاليد وتتجرد من جميع انواع العفة والستر والحياء وتقول عنها (مخصنة غافلة) بل يجب منك ان تطالب في سجنها وجلدها امام الملاء عقابا لها ورادعا لغيرها
عين الحقيقه[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 40 دقيقة
لا نستطيع القذف بالعهر لاكن ان هذي من المحصنات الغافلات وتعد نفسك شيخ انت واشكالك مفروض يمنعو عن الظهور لانكم لستم اهل لهذي المكانه
سعودي مسلم[ عدد التعليقات: 2587 ] نشر منذ 34 دقيقة
سبحان الله وبحمده سبحان الله
العظيم انسانه تجاهر في الذنب والمعصية امام العالم وعلى الهواء مباشرة وتخالف بهذا التصرف مبادئ الدين والعقل والمنطق والعادات التقاليد وتتجرد من جميع انواع العفة والستر والحياء وتقول عنها (محصنات غافلات) بل يجب عليك ان تطالب في تطبيق عليها شرع الله واحكام الدين وذلك في سجنها وجلدها امام الملاء عقابا لها ورادعا لغيرها
ابو زيد[ عدد التعليقات: 2587 ] نشر منذ 30 دقيقة
فعلا بدأ الان زمان الفتن
نجم[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 27 دقيقة
صمت الحكماء الذين لو تكلموا بحكمتهم وحنكتهم لرأيت في كلامهم بلسم على القلب، فن في امتصاص الغضب ورتق الشق وجمع الكلمة وما ذاك إلا حينما نجح المؤلبون فأعطي الضوء الأخضر للسفهاء للتأليب عليهم والنيل منهم ومن شخصهم لتشويه سمعتهم وإسقاط مكانتهم ليصل المجتمع إلى ما وصل إليه .
فظن الانتهازيون من الحمقى والمذبذبين أن باستطاعتهم حينما يجعجعون بأصواتهم النشاز وأفكارهم المشبوهة وأرائهم المتخلخلة بأنهم سينالوا مكانتهم ويضفروا بشرف جمع الصف وإعادة السكينة إلى الأمواج المتلاطمة وهذا محال فهم يفتقرون دائماً إلى خصلة واحدة لايستطيع أحدهم نيلها إلا بقدرة الله ألا وهي القبول .
ابو زيد الهلالي[ عدد التعليقات: 2587 ] نشر منذ 21 دقيقة
سبحان الله وبحمده سبحان الله
العظيم انسانه تجاهر في الذنب والمعصية امام العالم وامام الملايين وعلى الهواء مباشرة وتخالف بهذا التصرف مبادئ الدين والقيم والعقل والمنطق والعادات التقاليد وتتجرد من جميع انواع العفة والستر والحياء وتقول عنها (محصنات غافلات) بل يجب منك ان تطالب في تنفيذ احكام الله عليها وذلك في سجنها وجلدها امام الملاء عقابا لها ورادعا لغيرها
ابن يرتي[ عدد التعليقات: 2587 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله يكفي المسلمين من شرك
سعودي غيور[ عدد التعليقات: 2587 ] نشر منذ 10 دقائق
الله يكفي المسلمين شرررر مايسموا بشيوخ الجامية المدافعين عن الفساد والفاسدين