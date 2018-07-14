للمرة الأولى: فنانو وفنانات الخليج في عرض مسرحي بـ ” المفتاحة ” عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

سيكون ‫مسرح المفتاحة على موعد مع أول مسرحية كوميدية يقدمها فناني وفنانات من ‬نجوم الكوميديا الخليجية على حد سواء، التي تعرض يومي ٢٦ و٢٧ يوليو، بعنوان “أخوان أم فهد”، وذلك بدعم من الهيئة العامة للترفيه، ضمن ⁧‫مهرجان أبها يجمعنا‬⁩⁧⁩ ⁧.

كما سيشهد العرضين إتاحة الفرصة للعائلات والأفراد للحضور، والذي ينتظر أن يتواجد به الفنانات هيا الشعيبي وسعاد علي ونورة العميري إلى جانب مجموعة من الفنانين والفنانات الصاعدين من السعودية والذين أتيحت لهم الفرصة وتمكنوا من إثبات قدراتهم الفنية العالية وجدارتهم بالظهور في مثل هذه العروض التي تشهده تواجد أسماء فنية لها باع طويل في ذات المجال.

وأوضح منتج المسرحية أحمد القطان أن محتوى المسرحية الكوميدية تتناول مواضيع متنوعة بنكهة تشتت الأخوان وعقوق الوالدين، إضافة إلى الوطنية.

وأضاف أنه سيكون بالإمكان على الحصول على التذاكر عبر نقاط البيع اعتبارا من الاثنين المقبل، منوها إلى أنه سبق أن تم عرض العمل في المنطقة الشرقية وتحديدا في الأحساء وحقق نجاحا كبيرا، متوقعا استمرار النجاح في أبها البهية في ظل تعطش الجمهور لمثل هذه الأعمال التي يشارك بها نجوم على مستوى الخليج، خصوصا أنه للمرة الأولى يشهد المسرح إتاحة الفرصة للعائلات والأفراد للحضور ومشاركة الفنانين والفنانات على حد سواء.

من جهتها، أكدت أمانة مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير أن الشراكة بين مجلس التنمية السياحية والهيئات والجهات المختلفة ذات العلاقة تظهر فعاليتها يوما بعد آخر لإنجاح المهرجان والموسم السياحي، مقدمة الشكر لهيئة الترفيه لدعمها للفعالية.