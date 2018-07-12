والد ” الطفل الباكي ” يكشف غموض خوف ابنه من لعبة

نايف السالم(صدى):

كشف والد الطفل الباكي الظاهر في مقطع فيديو نشرته ” صدى “، ووثق لحظة انهيار الطفل من الخوف ودخوله في نوبة بكاء شديد؛ بسبب خوفه من لعبة ” فورت نايت “؛ أسباب خوف ابنه وتفاصيل اللعبة التي أوصلته لهذه الحالة.

وأكد صالح الغامدي أن ابنه بدأ لعب ” فورت نايت ” منذ بداية شهر رمضان الماضي، وكانوا يطلبوا منه عدة طلبات في البداية تتضمن ممارسة الرياضة أو شراء أِياء معينة كسماعة من متجر معين.

وأوضح أن ابنه ” محمد ” كان يبلغع أول بأول عن هذه الطلبات وذلك وفق متطلبات اللعبة، لافتًا إلى أنه عند الوصول لمرحلة ما قبل النهائي تم إضافة أشخاص لا يعرفهم ابنه ومن خارج المجموعة الخاصة به.

وأِضاف أن الشك بدأ في المراحل المتقدمة من اللعبة، حيث بدأوا في تهديده إذا لم ينفذ طلباتهم، التي تمثلت في إرسال صور لهم عبر الواتساب ورقم جوال لمتابعة اللعبة، وهو ما أبلغه به ابنه محمد.

وقال ” جاء ابني لي وطلب مني رقم جوالي فسألته لماذا فقال إن ذلك لأجل اللعبة والتواصل عبر برنامج الواتساب، فقلت له إنني سأتواجد معه وقت اللعبة وسنشاهد طلباتهم ونعطيه الرقم بعد الاقتناع بطلباتهم “.

كما أشار إلى أنه بعد رفضه إرسال صورة خاصة به كما قلت له، تطور الأمر بينهما وكنت أتابع الوضع، وأخبره أحدهم أنه إذا لم يرسل الصور ورقم الجوال سيقتله ويفجر والده، قائلًا ” وفي لحظة رمى ابني السماعة وبدأ في البكاء والخوف والرعب لأنهم هددوه بأن يقتلوه ويقتلوني “.

ولفت إلى أنه بدأ دوره في كأب يطمئن ابنه ولأخبره أنها مجرد لعبه ولن يستطيعوا إيذاءه وكل ما عليه حذف اللعبة فقط، قائلًا ” ثم بعد ساعة أو ساعة ونصف قررت تصوير المقطع المتداول الآن على مواقع التواصل الاجتماعي ليستفيد الجميع الذين يشاركون في الألعاب عبر البلايستيشن، لتوضيح خطورة اللعبة وما يطلبه هؤلاء من أبنائنا “.

وكان وثق الأب مقطع فيديو لابنه في لحظة انهياره من الخوف، ودخوله في نوبة بكاء شديدة، بسبب خوفه من اللعبة الشهير” fortnite .

اقرأ أيضًا: