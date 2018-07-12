بالفيديو.. الخوف يسيطر على طفل بسبب لعبة والأب يتعامل بحكمة

نايف السالم(صدى):

وثق أب مقطع فيديو لابنه في لحظة انهياره من الخوف، ودخوله في نوبة بكاء شديدة، بسبب خوفه من اللعبة الشهيرة ” فور نايت ” ” fortnite ” .

وحرص الأب على طمأنة ابنه وبنته، ناصحًا إياهم بحذف اللعبة، ولا داعي للخوف .

يذكر أنه هناك تحذيرات متكررة من ذوي الاختصاص عن أهمية تجنب الإدمان على ألعاب الفيديو، يصدر بشكل يومي تحديثات لتلك الألعاب، وتجد صداها الكبير بين أوساط الأطفال والبالغين كذلك.

وأصبحت لعبة ” fortnite ” وهي إصدار أخير لشركة ” epic games ” ، من أكثر الألعاب التي تجعل منهم مسيرين نحو مجابهة أعداء هذا الواقع الافتراضي، ورسم الخطط التي تجعلهم على قيد الحياة في اللعبة.