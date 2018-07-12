بالفيديو.. الخوف يسيطر على طفل بسبب لعبة والأب يتعامل بحكمة
وثق أب مقطع فيديو لابنه في لحظة انهياره من الخوف، ودخوله في نوبة بكاء شديدة، بسبب خوفه من اللعبة الشهيرة ” فور نايت ” ” fortnite ” .
وحرص الأب على طمأنة ابنه وبنته، ناصحًا إياهم بحذف اللعبة، ولا داعي للخوف .
يذكر أنه هناك تحذيرات متكررة من ذوي الاختصاص عن أهمية تجنب الإدمان على ألعاب الفيديو، يصدر بشكل يومي تحديثات لتلك الألعاب، وتجد صداها الكبير بين أوساط الأطفال والبالغين كذلك.
وأصبحت لعبة ” fortnite ” وهي إصدار أخير لشركة ” epic games ” ، من أكثر الألعاب التي تجعل منهم مسيرين نحو مجابهة أعداء هذا الواقع الافتراضي، ورسم الخطط التي تجعلهم على قيد الحياة في اللعبة.
كامل تميم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 9 ساعات
السلام عليكم …..
المفروض وزارة الاعلام ووزارة التجارة يمنعوا مثل هذه الالعاب الخطيرة دخولها الى البلد وشكرا
وقال تعالى … وكفى الله المؤمنين شر القتال
طلال[ عدد التعليقات: 1894 ] نشر منذ 9 ساعات
هو يلعب أون لاين بالبلاستيشن يعني تقدر تلعب بالبلاستيشن حقكك وانت بالرياض مع اخوك في امريكا بث مباشر عن طريق النت وتسولف معه وانت تلعب وكذاا
وهذا طاح بواحد يلعب معه واكبر منه وشكله مواصل وانبرش عليه وغرف قلبه 😂😂😂😂😂
ماجد[ عدد التعليقات: 1800 ] نشر منذ 9 ساعات
المشكله الكلب اللي مخوفهم مو باللعبه
شجون[ عدد التعليقات: 911 ] نشر منذ 9 ساعات
حسبي الله ونعم الوكيل مافي طريقة يحجبو المصايب هذي عننا
همس[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 9 ساعات
م فهمت وش قال ؟ يذبح ابوه !!
شمس[ عدد التعليقات: 1800 ] نشر منذ 9 ساعات
شذا التخلف يسمعون باللي صار وخوفوهم بعدين شغل الكام وصور
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ 9 ساعات
احد يتكرم يشرحلي ماهية اللعبه ذي الله يخليكم 😞
عمار[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ 9 ساعات
لعبة مراحل والا تحديات واوامر ينفذونها مخي انلحس من كثر الهرج عنها 😕
عمار[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ 9 ساعات
لعبة مراحل والا تحديات واوامر ينفذونها مخي انلحس من كثر الهرج عنها 😕
محمد[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 9 ساعات
لو عيالي خايفين اصورهم واقول لاتخافو #اللة ع الدلاخة
ملك[ عدد التعليقات: 1894 ] نشر منذ 9 ساعات
اقول متى ترجع المدارس نفتك من صياحهم
ابن المدينة[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 8 ساعات
المشكلة صعبة .. انه كيف نقفل هذا الطريق .. لانه في كذا طريقه لتنزيلها لابد من ايجاد حل جاد و قاطع و بطريقه مقنعه للاطفال
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2460 ] نشر منذ 8 ساعات
اعتقد التسجيل كله على بعضه تمثيل الا وين ما شاء الله يصور الحدث اول باول والولد ما يبكي غير لما يصور ابوه هههههه
حماس جدا
اياد المشعلي[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 6 ساعات
كامل تميم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
السلام عليكم …..
المفروض وزارة الاعلام ووزارة التجارة يمنعوا مثل هذه الالعاب الخطيرة دخولها الى البلد وشكرا
وقال تعالى … وكفى الله المؤمنين شر القتال
تصحيح الاية……
وكفى الله المؤمنين القتال
ابو يزن[ عدد التعليقات: 680 ] نشر منذ 2 ساعتين
المدرسة كانت هي الي تسد فراغاتهم. العطله زادت عند الورعان فراغات مايدري بعضهم حطها في العاب وكلام فاضي.
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 339 ] نشر منذ 2 ساعتين
سقاالله ايام كمبيوتر سيقا ,,,