صدى تسهم في عودة أمن كلية البنات بأضم ووعدهم بعدة مزايا

حامد العمري (صدى):

عاش العديد من طالبات الكلية الجامعية للبنات بأضم وعلى مدى الأسابيع الماضية ، حالة من القلق والتوتر وما ذلك إلا لعدم وجود حراس لكليتهن ، بالإضافة إلى التأخر المتكرر لفتح بوابة الكلية .

وبعد ورود عدة شكاوى إلى ” صدى ” قامت بإنزالها الإثنين الماضي ، لتعلم مؤخرا ومن مصادرها الخاصة أنه تم التأمين بعدد من الحراس والحارسات بالدوام ومن اليوم التالي للشكوى .

كما بينت المصادر نفسها أن الحراس قد حضيوا بوعد من الجهة المشغلة بالتحسين بداية السنة على البنود ، وكذلك إضافة البدلات والإعاشات ، وبدل غلاء المعيشة .

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