صدى تسهم في عودة أمن كلية البنات بأضم ووعدهم بعدة مزايا
عاش العديد من طالبات الكلية الجامعية للبنات بأضم وعلى مدى الأسابيع الماضية ، حالة من القلق والتوتر وما ذلك إلا لعدم وجود حراس لكليتهن ، بالإضافة إلى التأخر المتكرر لفتح بوابة الكلية .
وبعد ورود عدة شكاوى إلى ” صدى ” قامت بإنزالها الإثنين الماضي ، لتعلم مؤخرا ومن مصادرها الخاصة أنه تم التأمين بعدد من الحراس والحارسات بالدوام ومن اليوم التالي للشكوى .
كما بينت المصادر نفسها أن الحراس قد حضيوا بوعد من الجهة المشغلة بالتحسين بداية السنة على البنود ، وكذلك إضافة البدلات والإعاشات ، وبدل غلاء المعيشة .
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الفجر البعيد[ عدد التعليقات: 271 ] نشر منذ 33 دقيقة
الله يوفقكم
فهد[ عدد التعليقات: 1369 ] نشر منذ 31 دقيقة
جزاكم الله كل خير
ووفقكم لما يحبه ويرضاه
فيصل[ عدد التعليقات: 889 ] نشر منذ 30 دقيقة
الله يعطيكم العافية
الجوهرة[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 29 دقيقة
ووالله الازمة كانت كتير بتخوف هاذولا بنات ما كان ينقع نتركهم هيك
نوير[ عدد التعليقات: 439 ] نشر منذ 28 دقيقة
الحمد لله ان الازمة عدت على خير
تركي[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 24 دقيقة
في ناس هيك لازم تصعد الأزمة حتى يتحرك احد
لهفة المشتاق[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 18 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله يعني بالله مو قادرين تحلوها لين يشتكوكم
شكرا صدى