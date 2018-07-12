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صدى تسهم في عودة أمن كلية البنات بأضم ووعدهم بعدة مزايا

صدى تسهم في عودة أمن كلية البنات بأضم ووعدهم بعدة مزايا
حامد العمري (صدى):

عاش العديد من طالبات الكلية الجامعية للبنات بأضم وعلى مدى الأسابيع الماضية ، حالة من القلق والتوتر وما ذلك إلا لعدم وجود حراس لكليتهن ، بالإضافة إلى التأخر المتكرر لفتح بوابة الكلية .

وبعد ورود عدة شكاوى إلى ” صدى ” قامت بإنزالها الإثنين الماضي ، لتعلم مؤخرا ومن مصادرها الخاصة أنه تم التأمين بعدد من الحراس والحارسات بالدوام ومن اليوم التالي للشكوى .

كما بينت المصادر نفسها أن الحراس قد حضيوا بوعد من الجهة المشغلة بالتحسين بداية السنة على البنود ، وكذلك إضافة البدلات والإعاشات ، وبدل غلاء المعيشة .

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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1369 ] نشر منذ 31 دقيقة

جزاكم الله كل خير
ووفقكم لما يحبه ويرضاه

[ عدد التعليقات: 889 ] نشر منذ 30 دقيقة

الله يعطيكم العافية

[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 29 دقيقة

ووالله الازمة كانت كتير بتخوف هاذولا بنات ما كان ينقع نتركهم هيك

[ عدد التعليقات: 439 ] نشر منذ 28 دقيقة

الحمد لله ان الازمة عدت على خير

[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 24 دقيقة

في ناس هيك لازم تصعد الأزمة حتى يتحرك احد

[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 18 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله يعني بالله مو قادرين تحلوها لين يشتكوكم
شكرا صدى

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