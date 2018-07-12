تركي آل الشيخ يتقدم بالتعازي إلى محمد عبده لوفاة شقيقه
تقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، أمس الأربعاء، بالتعازي إلى الفنان محمد عبده؛ لوفاة شقيقه.
وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، موضحًا: ” أتقدم بخالص التعازي لفنان العرب الأستاذ محمد عبده في وفاة شقيقه رحمه الله. ”
وكان شقيق الفنان محمد عبده ” أحمد ” ، قد توفي صباح أمس الأربعاء، فيما يتقبل فنان العرب العزاء في حديقة جامع حي الزهراء، شمال جدة، خلف منزله على شارع يحيى بن عمر المكي.
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ابو منار[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 5 ساعات
بس همك الحفلة ولا همك كيف تلاقي ربك
اعوذ بالله من قسوة القلب
طلال[ عدد التعليقات: 1800 ] نشر منذ 5 ساعات
ندعو للميت بالرحمة وللحي بالهداية وترك الفن
ماجد[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ 5 ساعات
إنالله وإنا اليه راجعون عظم الله اجر ذويه وتغمده الله بواسع رحمته
شجون[ عدد التعليقات: 911 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يرحمه ويغفر له عظم الله أجر ابو نورة☹️
عمار[ عدد التعليقات: 1894 ] نشر منذ 4 ساعات
عظم الله أجرك والله يرحمه ويرحم جميع موتا المسلمين
همس[ عدد التعليقات: 1894 ] نشر منذ 4 ساعات
كفى بالموت واعظاً يابو نوره
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ 4 ساعات
عظم الله اجرك يا بو عبدالرحمن
ليتك تتوب وتبطل تغني العمر يفني
ومابقا كثر ماراح
والإعمار بيد الله سبحانه وتعالى
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30747 ] نشر منذ 3 ساعات
عظم الله أجرك يبونوره
والله يرحم أحمدعبده وجميع موتى المسلمين
شد حيلك يلوعبدالرحمن
لاتخلي مثل هاالمواقف تقلل من عزيمتك
السبت ننتظر الصوت الشجي
والأطلاله المتميزه في عكاظ
للأمام يابطل😘😘😘