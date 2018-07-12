  • الخميس 12

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. تركي آل الشيخ يتقدم بالتعازي إلى محمد عبده لوفاة شقيقه

تركي آل الشيخ يتقدم بالتعازي إلى محمد عبده لوفاة شقيقه

تركي آل الشيخ يتقدم بالتعازي إلى محمد عبده لوفاة شقيقه
ماجد محمد(صدى):

تقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، أمس الأربعاء، بالتعازي إلى الفنان محمد عبده؛ لوفاة شقيقه.

وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، موضحًا: ” أتقدم بخالص التعازي لفنان العرب الأستاذ محمد عبده في وفاة شقيقه رحمه الله. ”

وكان شقيق الفنان محمد عبده ” أحمد ” ، قد توفي صباح أمس الأربعاء، فيما يتقبل فنان العرب العزاء في حديقة جامع حي الزهراء، شمال جدة، خلف منزله على شارع يحيى بن عمر المكي.

اقرأ أيضًا:

محمد عبده ينعي شقيقه ” أحمد “

مصير حفل سوق عكاظ بعد وفاة شقيق فنان العرب


الوسوم:,

8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 5 ساعات

بس همك الحفلة ولا همك كيف تلاقي ربك
اعوذ بالله من قسوة القلب

[ عدد التعليقات: 1800 ] نشر منذ 5 ساعات

ندعو للميت بالرحمة وللحي بالهداية وترك الفن

[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ 5 ساعات

إنالله وإنا اليه راجعون عظم الله اجر ذويه وتغمده الله بواسع رحمته

[ عدد التعليقات: 911 ] نشر منذ 5 ساعات

الله يرحمه ويغفر له عظم الله أجر ابو نورة☹️

[ عدد التعليقات: 1894 ] نشر منذ 4 ساعات

عظم الله أجرك والله يرحمه ويرحم جميع موتا المسلمين

[ عدد التعليقات: 1894 ] نشر منذ 4 ساعات

كفى بالموت واعظاً يابو نوره

[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ 4 ساعات

عظم الله اجرك يا بو عبدالرحمن
ليتك تتوب وتبطل تغني العمر يفني
ومابقا كثر ماراح
والإعمار بيد الله سبحانه وتعالى

[ عدد التعليقات: 30747 ] نشر منذ 3 ساعات

عظم الله أجرك يبونوره
والله يرحم أحمدعبده وجميع موتى المسلمين
شد حيلك يلوعبدالرحمن
لاتخلي مثل هاالمواقف تقلل من عزيمتك
السبت ننتظر الصوت الشجي
والأطلاله المتميزه في عكاظ
للأمام يابطل😘😘😘

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *