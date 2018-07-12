تركي آل الشيخ يتقدم بالتعازي إلى محمد عبده لوفاة شقيقه

ماجد محمد(صدى):

تقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، أمس الأربعاء، بالتعازي إلى الفنان محمد عبده؛ لوفاة شقيقه.

وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، موضحًا: ” أتقدم بخالص التعازي لفنان العرب الأستاذ محمد عبده في وفاة شقيقه رحمه الله. ”

وكان شقيق الفنان محمد عبده ” أحمد ” ، قد توفي صباح أمس الأربعاء، فيما يتقبل فنان العرب العزاء في حديقة جامع حي الزهراء، شمال جدة، خلف منزله على شارع يحيى بن عمر المكي.

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